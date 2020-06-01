Приедет ли Виктор Бабарико в Слуцк. И где в городе за него собирают подписи

На этой неделе Виктор Бабарико отправится в первые поездки по городам Беларуси. Но пока только по областным. В Слуцке уже выставили пикет по сбору подписей за этого потенциального кандидата в президенты.

Об этом «Кур'еру» сообщил Алексей Патраков, координатор инициативной группы по Слуцкому району.

Пикет находится около дома № 1 по улице 14 Партизан, около памятника Георгию Жукову. Инициативная группа будет устанавливать палатку каждый день, но зависит от погоды. Остальные сборщики подписей работают по районам.

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Когда Виктор Бабарико приедет в Слуцк, станет известно позже.

СПРАВКА. Виктор Бабарико (1963) — экс-председатель правления Белгазпромбанка. Возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до 12 мая этого года. В банковской системе страны работал с июля 1995 года. Место жительства — деревня Мочаны, Логойский район, Минская область.

КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.