«За 14 дней аренды просят $ 200». Как житель Слуцка искал квартиру для самоизоляции

Белорусские водители-международники по возвращении домой должны соблюдать 14-дневный карантин. Чтобы обезопасить семью, некоторые из них решаются на это время снять квартиру. Как оказалось, в Слуцке сделать это не так просто. Арендодатели не хотят сдавать квартиры таким клиентам, аргументируя тем, что лучше потерять деньги, чем оказаться в группе риска.

Цену поднимали в два-три раза

Случчанин Александр рассказал, что на российско-белорусской границе жёсткого контроля не было. Температуру мужчине никто не измерял. Только предупредили об обязанности самоизолироваться и дали подписать документ, что он ознакомлен с правилами самоизоляции.

«Мне сказали, что нужно обратиться к участковому терапевту по месту жительства. Я так и сделал. Врач-терапевт сказал, что если симптомов никаких нет, то нужно лишь соблюдать самоизоляцию, — говорит Александр. — Чтобы обезопасить семью, мне посоветовали снять однокомнатную квартиру. Или же, по словам врача, самоизоляцию должны будут соблюдать все члены семьи, проживающие в квартире. То есть жена и дети.

Вместе с супругой решили, что лучше будет снять временное жильё. Но, как оказалось, аренда квартиры в Слуцке для самоизоляции — дорогое удовольствие. Как только хозяин узнаёт, для каких целей ты снимаешь квартиру, цену сразу поднимает в два-три раза. За 14 дней аренды надо заплатить 200 долларов. Подсчитал, что такая самоизоляция влетает в копейку и бьёт по семейному бюджету.

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С квартирой меня выручили родственники, предоставив жильё на две недели. За всё это время я только один раз вышел на улицу в ближайший магазин за продуктами. С женой и детьми общался по телефону и видеосвязи. Из поликлиники мне никто ни разу не позвонил и не приходил. К счастью, чувствовал я себя хорошо и никаких симптомов у меня не было. По окончании карантина я позвонил участковому врачу и сказал, что возвращаюсь к семье".

Арендодатели не хотят рисковать

Как оказалось, многие арендодатели посуточных квартир действительно не хотят сдавать жильё для самоизоляции. Несмотря на то, что спрос на рынке значительно просел, таким клиентам отказывают или поднимают ценник — 30 рублей за сутки вместо 20.

«За последнее время было много звонков от тех, кто искал квартиру для самоизоляции. Когда узнавала, с какой целью хотят снять квартиру, то цену называла такую, чтобы люди точно отказались. Лучше потерять деньги, чем оказаться в группе риска. Во-первых, после таких клиентов дезинфекцию нужно провести в два раза тщательнее. Во-вторых, если бы у человека обнаружили коронавирус, то мне пришлось бы тоже сесть на карантин. Я не захотела подвергать своих родных такому риску. Чтобы не терять доход и квартира не стояла пустая, сдала её на длительный срок», — рассказывает Елена, одна из арендодателей.

Ещё один арендодатель говорит, что также не рискует сдавать квартиры для самоизоляции, аргументируя тем, что это лишние растраты и ответственность за здоровье клиентов.

«В связи с коронавирусом изменились и запросы клиентов. Например, хотят заезжать только в те апартаменты, которые пустовали не менее трёх суток. Интересуются, снимали ли квартиру для самоизоляции. Сейчас народ очень настороженный, каждый пытается себя обезопасить, — рассказывает Марина. — Лично я квартиру для самоизоляции не сдаю. И на это у меня несколько причин. Я понимаю, что после таких клиентов нужно вызывать санэпидемслужбу и дезинфицировать помещение. Это лишние растраты. К тому же я не хочу брать на себя такую ответственность. Вдруг человек окажется заражённым?! Помощь ему никакую не окажешь, а случись что, это будет для меня стрессом. Ну и не менее важная причина состоит в том, что я работаю на предприятии, каждый день контактирую с другими людьми. Если у клиента подтвердится коронавирус, получается, что я подвергну опасности огромное количество людей».

СПРАВКА. В начале апреля правительство определило, кто подлежит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на самоизоляции. В их число входят: люди с подтверждённым коронавирусом, у которых болезнь протекает в лёгкой форме; контакты 1-го уровня; лица, пересекшие границу (на самолёте, машине, поезде или пешком). Список этих людей обновляется ежедневно. Данные предоставляет Слуцкая санэпидемслужба. Нарушителям самоизоляции грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной. Нарушитель может получить штраф от 2 до 50 базовых величин (от 54 до 1350 рублей) или к нему может быть применён административный арест.