В понедельник, 1 июня, состоялся матч 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Минск» и ФК «Слуцк».

В первом тайме быстрым взятием ворот отличились хозяева поля на 6-й минуте. Драман Салу (полузащитник «Слуцка») долго возился с мячом у своей штрафной площади, в результате чего потерял его. В дальнейшем Роман Грибовский и Владимир Хващинский (оба — нападающие ФК «Минск») легко разыграли простую комбинацию и расстреляли ворота Ильи Брановца. 1:0 в пользу «Минска». До свистка на перерыв больше забитых голов не было.

Во втором тайме на поле было организовано множество голевых моментов обеими командами, но счёт остался неизменным с перерыва. 1:0, победа минчан с минимальным счётом.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» всё так же продолжает занимать пятое место с 18-ю очками в активе. Отрыв от команды, находящейся на четвёртой строчке (ФК «Шахтёр»), составляет три очка.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Тотал в матче меньше 2.5» с коэффициентом 1.81 — в матче сыграл.