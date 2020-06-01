Когда в Слуцком районе откроются загородные детские лагеря

Летние загородные оздоровительные лагеря готовятся к открытию. Когда планируется принять детей на первую смену, рассказали в Слуцком центре гигиены и эпидемиологии.

По словам специалистов, сейчас в лагерях всех типов проходят подготовительные работы к проведению оздоровительной кампании 2020 года. Открытие летних оздоровительных учреждений осуществляет управление по образованию Слуцкого райисполкома. Пока документы, регламентирующие их работу в этом сезоне, находятся в стадии согласования.

Начало работы лагерей с круглосуточным пребыванием детей в Слуцком районе планируется 7 июля.

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В этом сезоне их деятельность будет организована по вахтовому режиму работы, то есть в течение одной смены сотрудники и дети не будут покидать пределы лагеря.