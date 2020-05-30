Ни один другой аспект человеческого поведения не является таким сложным и таким разнообразным, как романтическое ухаживание и формирование пары. И хотя сексуальные стратегии людей отличаются, основные механизмы флирта и проявления любви имеют множество закономерностей, обусловленных биологией, естественным отбором и эволюцией. Разбираемся, как природа диктует романтические отношения людей.

История отношений начинается в тот момент, когда мужчина и женщина оказываются в пределах досягаемости друг друга: самое время начать флиртовать. Несмотря на то что одни женщины могли бы получить золотую медаль на соревнованиях по флирту (если бы такие существовали), а другие с трудом понимают, как действовать и реагировать, на самом деле базовые проявления флирта у всех представительниц женского пола одинаковые.

Все начинается с улыбки, затем женщина быстро приподнимает брови, широко раскрыв глаза, чтобы получше рассмотреть потенциального партнера. Если все хорошо, следующим движением будет опущение век, наклон головы вниз и в сторону и отведение взгляда. Часто женщина закрывает лицо руками, нервно хихикая — и этот жест настолько характерен для человека, что немецкий этолог Эйбл-Эйбесфельдт даже считал его врожденным, уникальной уловкой самки человека, которая сигнализирует о сексуальном интересе.

Реклама

Своя схема есть и у мужчин: они применяют тактику ухаживания, подобную тем, которые наблюдаются у других видов. Например, положение тела, которое в народе называется «грудь колесом», является частью основного постурального послания, которое символизирует доминирование мужчины как самого перспективного самца. Трески выпячивают головы и тазовые плавники, змеи, лягушки и жабы раздувают тела, антилопы переворачиваются, чтобы подчеркнуть свои размеры, гориллы колотят по груди, а мужчины просто выпячивают ее вперед.

Пристальный взгляд

Вероятно, взгляд — самая яркая деталь в процессе человеческого ухаживания. В западных культурах, где разрешен зрительный контакт между мужчиной и женщиной, принято пристально смотреть на потенциальных партнеров в течение двух-трех секунд. Как известно, если в этот момент зрачки начали расширяться, можно говорить о чрезвычайной заинтересованности. После такой быстрой оценки человек опускает веки и отводит взгляд.

С этой точки зрения интересно посмотреть на обычай носить вуаль и использовать ее в свадебном обряде, ведь визуальный контакт может иметь немедленный эффект. Он запускает примитивную часть человеческого мозга, активируя один из двух основных сигналов — время приближаться или отступать. Игнорировать взгляд другого человека, устремленный на вас, невозможно, мы всегда отвечаем: либо улыбаемся и начинаем разговор, либо отводим взгляд и отходим в сторону.

Во время ухаживания бабуины смотрят друг на друга, как и люди: может быть, они и покинули человеческое эволюционное дерево более 19 миллионов лет назад, но это сходство в механизме ухаживания они забрали вместе с собой.

Движение в унисон

Синхронизация движения тел — последний и самый интригующий компонент базового флирта. По мере того как потенциальные партнеры начинают чувствовать себя все более комфортно, они поворачиваются друг к другу, пока их плечи не выровняются и они не окажутся лицом к лицу. Через некоторое время мужчина и женщина двигаются в тандеме, повторяя движения друг друга: когда он скрещивает ноги, она садится нога на ногу, когда она разглаживает волосы, он поправляет свои.

Закладывание механизма отзеркаливания начинается еще в младенчестве. Ко второму дню жизни новорожденный начинает синхронизировать движения своего тела с ритмическими рисунками человеческого голоса. Когда людям комфортно друг с другом, они формируют собственный ритм движений, что характерно для многих животных. Перед совокуплением шимпанзе покачиваются из стороны в сторону, смотря друг другу в глаза, а кошки ходят по кругу. От медведей до жуков, пары формируют ритмические ритуалы, чтобы выразить свои любовные намерения.

Ожидание ответа

Человеческое ухаживание имеет много общего с ухаживанием у «низших» животных. Обычно люди ухаживают друг за другом медленно: осторожность в этом процессе также характерна для, например, пауков.

Причина проста: мужчины и женщины, которые слишком агрессивны в начале ухаживания, часто страдают от неприятных последствий своей импульсивности. Если вы подойдете слишком близко, слишком рано дотронетесь до человека или будете слишком много говорить, скорее всего, вам откажут. Человеческое ухаживание работает по принципу обоюдного сообщения: на каждом этапе ритуала каждый партнер должен правильно отреагировать на проявления второго человека. Который, в свою очередь, должен дождаться этого ответа, прежде чем приступать к следующим шагам. Если не соблюсти ритуал, ухаживание не удастся.

Запах

Каждый человек пахнет немного по-своему: наш запах так же отличителен, как наш голос или отпечатки пальцев. Новорожденные способны узнать по запаху маму, по нему же мы неосознанно выбираем партнеров. Как у мужчин, так и у женщин в подмышках, вокруг сосков и в паху есть апокриновые железы, которые становятся активными в период полового созревания — именно они формируют тот самый уникальный запах, столь важный для успешного спаривания.

Огромную роль этот момент играет в первую очередь для женщин, которые чувствуют запахи лучше, чем мужчины, и бессознательная тяга к «мужскому запаху» усиливается у самок человека во время овуляции. Таким образом, правильный человеческий запах, услышанный в нужный момент, может спровоцировать сильное сексуальное влечение.

Любовь с первого взгляда

Человеческая способность влюбиться в другого в момент встречи также уходит корнями в природу и выполняет важную адаптивную функцию у животных. Во время брачного периода самка должна размножаться и не должна терять время. Быстрая оценка партнера — это то что надо, и, если он выглядит подходящим, нужно использовать этот шанс на продолжение рода. Вероятно, любовь с первого взгляда — не более чем врожденная реакция, которая развилась, чтобы стимулировать процесс спаривания.

Угасание чувств

Увы, но со временем влечение проходит и любая, даже самая яркая, страсть превращается в «чувство нейтральности». Как правило, происходит это в период от 18 месяцев до трех лет, а еще важным условием угасания сексуального интереса является… регулярность. Как только пара начинает регулярно видеть друг друга, жить вместе и заниматься сексом, увы, она встает на скользкий путь угасания эмоций. Предположительно, это связано с физиологией мозга: он просто не в состоянии вечно поддерживать внезапно появившееся чувство романтического блаженства, это слишком энергозатратно. Так что вновь разжечь погаснувший огонь эмоций не так-то и просто: это противоречит естественному биологическому течению вещей, заставляя людей вступать в борьбу с природой.

Гаремы и моногамия

Только 16% из известных 853 человеческих культур предписывают моногинию — положение, когда мужчине разрешена только одна жена. Колоссальные 84% всех человеческих обществ позволяют мужчине многоженство, то есть дают заводить более одной жены одновременно.

Мужчины стремятся к полигинии, чтобы распространить свои гены, в то время как женщины присоединяются к гаремам, чтобы приумножить ресурсы и обеспечить выживание своих детей

Да, благодаря тому что когда-то давно наши мужчины-предки стремились к многоженству, а женщины-предки согласились на жизнь в гареме, человек выжил как вид. Тем не менее (и это может показаться удивительным в контексте вышесказанного) человек моногамен.

В подавляющем большинстве обществ, где допускается многоженство, только 5−10% мужчин на самом деле имеют несколько жен одновременно. Причина склонности к моногамии кроется в том, что люди практически никогда не зацикливаются на продолжении рода так серьезно, как это делают животные. У нас все происходит более естественно. Мы флиртуем. Мы чувствуем влечение. Мы влюбляемся. Мы женимся. И подавляющее большинство из нас женится только на одном человеке одновременно. Так что формирование пары можно считать ярким признаком человека как вида.

Измена

Однако несмотря на то, что мы флиртуем, влюбляемся и женимся на одном конкретном человеке, люди также склонны быть сексуально неверными друг другу. Так что даже если в большинстве случаев измену принято считать чем-то аморальным, люди продолжают изменять вопреки чувству вины, рискуя семьей, друзьями, репутацией и нервными клетками.

Почему? Это можно попробовать объяснить с точки зрения эволюции: если мужчина имеет двоих детей от одной и той же женщины, можно сказать, что он не вносит особого генетического разнообразия в вид. Но если он вступает в отношения с большим количеством женщин и случайно заводит еще парочку детей, он удваивает свой вклад в следующее поколение. Замечено, что те мужчины, которые ищут разнообразия на стороне, также склонны иметь больше детей. Ну, а поскольку число детей, которых может родить женщина в течение жизни, ограниченно, женщины биологически менее мотивированы на поиск новых возможностей.

Расставание

От тундр Сибири до джунглей Амазонии люди считают развод событием, достойным сожаления, хотя иногда и необходимым. Как правило, в каждом обществе существуют свои определенные социальные или юридические процедуры для развода, хотя не все народности склонны превращать развод в моральную проблему. Развод, как правило, происходит в начале брака, достигая своего пика примерно на четвертый год после свадьбы, после чего наблюдается постепенное снижение числа разводов по мере увеличения продолжительности брака.

Почему люди разводятся? Ссоры, бесчувственные высказывания, неспособность слушать, вредные привычки, сексуальное неприятие — причины, по которым мужчины или женщины выходят из брака, так же разнообразны, как и мотивы вступления в него. Однако первой в списке причин стоит измена, а дальше — нежелание или неспособность одной из сторон иметь детей. Что опять же можно объяснить биологией: еще Дарвин предположил, что люди вступают в брак, чтобы размножаться.

Кстати, это предположение косвенно подтверждается интересной статистикой. Согласно данным ООН, среди сотен миллионов людей, зарегистрировавших брак в 45 странах в период между 1950 и 1989 годом, 39% разводов произошли среди пар, не имеющих детей до 18 лет, 26% — среди тех, у кого есть один несовершеннолетний ребенок, 19% — среди пар с двумя детьми, 7% — с тремя, 3% и ниже — с четырьмя и более. То есть чем больше детей рожает пара, тем меньше вероятность развода.

Опять же с точки зрения дарвинизма неудивительно: пары без детей должны расстаться, оба человека снова вступят в брак и, вероятно, еще раз попробуют продолжить род, обеспечив себе генетическое будущее. Ну, а пары, которые рожают больше детей, становятся менее способными отказаться от растущей семьи в том числе экономически — и остаются вместе, чтобы поднять общее потомство, обеспечив выживаемость.