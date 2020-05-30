Последняя неделя мая запомнилась пикетами инициативных групп по сбору подписей за возможных кандидатов в президенты, необычными последними звонками в школах, рассказами о том, как случчане лечились от коронавируса и переименованием улиц.

О событиях в городе и селе

В Беларуси инициативные группы начали сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. «Кур'ер» узнал, кто и когда доберётся в Слуцк и показал в фотографиях, как проходил один из пикетов в нашем городе.

В школах Слуцка прозвенели последние звонки. Линейки провели только для выпускников в одних школах, в других все просто поздравили друг друга в классах. Тем, кто обучался дистанционно, просто прислали поздравления и выставленные оценки по предметам.

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Два слуцких педагога победили в региональном конкурсе «Учитель года Минской области». В номинации «Воспитатель дошкольного образования» победила Виктория Гяч, воспитатель Дошкольного центра развития ребёнка «Солнышко», а в номинации «История, обществоведение, география» — Елена Трафимчик, учитель истории и обществоведения средней школы № 13.

В Слуцке переименовали сразу несколько улиц. До этого эти улицы были частью деревень Новодворцы и Малая Падерь, но их включили в городскую черту. Надречная, например, стала теперь Красави́цкая, а Луговую переименовали в Малопаде́рскую.

«Кур'ер"узнал, продолжение истории с коллективным обращением жителей многоквартирного дома в Слуцке к властям по поводу выселения асоциального соседа, который не даёт спокойно жить жильцам подъезда.

О людях

Валентина Шишко преподаёт в Бокшицкой сельской школе белорусский язык и литературу, а ещё она краевед, бард, депутат сельского совета и мастер на все руки. Она рассказала «Кур'еру» о работе во время пандемии и окончании этого учебного года, о своих увлечениях и чему учит школьников, кроме своего предмета.

Случчане Татьяна и Алексей зарегистрировали брак 25 апреля, в разгар пандемии. Девушка рассказала «Кур'еру», как эпидемия спутала их планы на торжество, какими словами их встретили работники ЗАГСа, почему они не отменили свадьбу и не думают, что это отразится на их совместной жизни.

Жительница Слуцка рассказала, как две недели лечилась в «инфекционке». У неё была правосторонняя пневмония. Сейчас она находится на самоизоляции и больше недели ждёт результата теста на коронавирус. Она рассказала, как проходило лечение, какая атмосфера царит в отделении и как к её болезни отнеслись знакомые и коллеги.

Cлуччанин Сяржук Кийко снял документальный фильм о «китайском заводе» в Светлогорске и людях, которые добиваются его закрытия.

Происшествия