Хорошие скидки и новые товары в универмаге «Слуцк». Приглашаем

Универмаг «Слуцк» предлагает обновленный ассортимент товаров и хорошие скидки!
- Стильная женская одежда ОДО «Панда» со скидкой 30%, а на некоторые модели — скидка 50%.
- Только до конца мая скидка 20% на весь ассортимент одежды ОАО «Элема»
- Весь ассортимент изделий ОАО «Купалинка» — со скидкой 30%
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- В секции «Женское белье» новое поступление трикотажных изделий «Конте»
- В секция «Мужская обувь» новое поступление обуви «Марко»
- И скидка 20% весь ассортимент обуви УП «Блик»
- Мы рады предложить обновленный ассортимент трикотажных изделий для детей и взрослых «Марк Формэль» и ОАО"Свiтанак" - лето 2020.
- А в секции «Все для сада и огорода» — скидка 20% на семена пакетированные. Спешите!
Приятных покупок!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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