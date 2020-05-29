Хорошие скидки и новые товары в универмаге «Слуцк». Приглашаем

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Универмаг «Слуцк» предлагает обновленный ассортимент товаров и хорошие скидки!

  • Стильная женская одежда ОДО «Панда» со скидкой 30%, а на некоторые модели — скидка 50%.

  • Только до конца мая скидка 20% на весь ассортимент одежды ОАО «Элема»

  • Весь ассортимент изделий ОАО «Купалинка» — со скидкой 30%

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  • В секции «Женское белье» новое поступление трикотажных изделий «Конте»

  • В секция «Мужская обувь» новое поступление обуви «Марко»

  • И скидка 20% весь ассортимент обуви УП «Блик»

  • Мы рады предложить обновленный ассортимент трикотажных изделий для детей и взрослых «Марк Формэль» и ОАО"Свiтанак" - лето 2020.

  • А в секции «Все для сада и огорода» — скидка 20% на семена пакетированные. Спешите!

Приятных покупок!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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