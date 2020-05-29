С шуруповёртом, гитарой и интернетом… Как работает сельская учительница под Слуцком

Валентина Шишко преподаёт в Бокшицкой сельской школе белорусский язык и литературу, а ещё она краевед, бард, депутат сельского совета и мастер на все руки. Она рассказала «Кур'еру» о работе во время пандемии и окончании этого учебного года, о своих увлечениях и чему учит школьников, кроме своего предмета.

Валентина Шишко 26 лет работает в Бокшицкой средней школе учителем, одно время она была директором Леньковской базовой школы. Коллеги назвали качества, которые выделяют Валентину среди других: принципиальная, творческая, отличный организатор и человек с душой. «Она никогда не поступится своими жизненными принципами, лучше потеряет, но останется собой», — говорит её коллега Наталья Бартошик.

Этот учебный год — необычный

По словам Валентины Шишко, окончание этого учебного года экстремальное, никогда раньше педагогам в таких условиях работать не приходилось.

«В пандемию пришлось перестроиться и подстроиться под новые условия, — говорит Валентина. — В классах стало меньше детей, поэтому корректировали планирование: объяснили все темы, которые пришлись на вынужденные каникулы. Меняли темп урока, искали оптимальные формы подачи материала, держали связь с ребятами, которые находились дома, выкладывали на сайт материалы для самостоятельной работы. Всё это — дополнительная нагрузка для учителей.

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Больше всего волнуемся за выпускников, используем поддерживающие занятия, факультативы, будем проводить консультации. Готовлюсь к экзамену как предметник-филолог. 30 мая — последний звонок, я выпускаю как классный руководитель 9-й класс, много работы с документами. Выпускной в этом году тоже необычный. На праздник придут выпускники и первоклассники, а родители смогут быть, если торжество будет на улице. Не пойдут в этом году дети и в походы, как обычно, будем изучать историю своего края другими способами".

Учитель, который хочет детям добра

Валентина увлекла школьников постановками мини-спектаклей. Во время репетиций учит их петь, читать стихи, танцевать, готовит вместе с ними реквизит и бутафорию. Ребята говорят о ней: «Валентина Станиславовна — учитель, который хочет нам добра».

Педагог сама умеет многое: рисует, пишет плакатными шрифтами, вырезает из бумаги и фанеры. Работает с лобзиком, шуруповёртом, шьет, вяжет спицами и крючком, вышивает, создаёт поделки в технике канзаши.

Как сохранить историю села

Валентина Шишко занимается краеведением. Сохранение истории малой родины, считает она, это сохранение истории народа. Валентина участвовала в сборе экспонатов и подготовке экспозиций трёх музеев: Леньковской школы, музея «Мельница» деревни Покрашево и музея деревни Городище. Она пропагандирует народную культуру любыми способами, в том числе через интернет. Много было отзывов в сети на участие Валентины в проекте «Беларуская народная хустка», где она представила более 20 способов завязывания женских платков.

О семье

Как сельчанка Валентина и дома — мастерица на все руки: печёт булочки, вкусно готовит, делает заготовки, водит машину, причём сама её обслуживает. Много лет она живёт со своей мамой, заботится о ней. Валентина вырастила двух дочерей: Екатерину и Любовь. Сейчас Екатерина работает программистом, а Люба учится в лингвистическом университете.

О депутатстве

Валентина Шишко живёт в деревне Вынищи. Несколько созывов подряд люди выбирают её депутатом Покрашевского сельского совета. Она организует праздники деревни, где выступает и сама, субботники по благоустройству улиц, кладбища. Люди обращаются к ней с повседневными проблемами: не горят фонари, не подводят газ и другими. Была проблема с водоснабжением. Колонки, которые не числятся на балансе какой-либо организации, хотели отключить, но для многих это единственный источник водоснабжения. Валентина решила этот вопрос, дойдя до депутата Национального собрания. Односельчане идут к ней, потому что знают, что всё, что может, она сделает.

Песни — её душа

Валентина Шишко — бард: сочиняет стихи, пишет музыку, исполняет песни, аккомпанируя себе на гитаре. «Писать стихи начала ещё в детстве, где-то в классе пятом, — рассказывает Валентина. — Но серьёзно занялась творчеством в институте, когда самостоятельно научилась играть на гитаре. Первая песня „Мая гарэтніца, пакутніца мая“ посвящена „роднай мове“. Потом были песни о деревне, родине, любви, войне, философские песни. Пишу на русском и на белорусском. Главная героиня песен — женщина, счастливая и несчастная, одинокая и влюблённая. Когда работала в Гольчицкой школе, то ходила туда из дома пешком. Если по пути рождались строчки, доставала блокнот и записывала».

Валентина — член областного народного клуба самодеятельных поэтов и композиторов «Живица», участвовала в конкурсах и фестивалях бардовской песни: «Бард-рыбалка», «Вилейская волна». Когда Валентину приглашают выступить, то не отказывается, но никогда не берёт за это деньги.

«Лучше отдавать людям добрую энергию и получать взамен тепло сердец», — говорит она.

Стихи Валентины Шишко

Нараджаецца песня

Нараджаецца песня

У першым промніку рання,

У брыльянце расінкі,

Што блішчыць на траве,

І з вясёлкі, што горда

Узнялася над лесам,

Калі ў сонейка ўсмешцы

Летам доджык ідзе.

Нараджаецца песня

З першым крокам дзіцяці

І з купальскіх вяночкаў,

Што плывуць па вадзе,

І з сустрэч закаханых

Пад бярозай за вёскай,

Калі тоненькі месяц

На неба ўзыдзе.

Нараджаецца песня

З салаўінае трэлі,

Са стралы-бліскавіцы,

Што ў небе снуе.

А матыў гэтай песні

Залежыць ад сэрца,

Што, як маці дзіцяці,

Жыццё ёй дае.

Что ж ты, муза, на меня разобиделась

Что ж ты, муза, на меня разобиделась

И совсем не посещаешь мой дом.

Мы с тобой уже давненько не виделись.

Приходи-ка, посидим вечерком.

Приводи с собою ты настроение,

Прилетают рифмы пусть в гости к нам.

При свечах с тобой устроим девичник мы,

Посидим, поговорим по душам.

Ты подбросишь мне идеи бредовые,

Расскажу, что пережила сама.

И тогда наполнят в доме все комнаты

Облачённые в ноты слова.

Ты моя подруга самая верная,

Лишь тебе я доверяю всегда.

Тайны сердца и печали, и радости

Превращаешь ты в стихов кружева.

Для тебя держу я двери открытыми,

Для тебя горит в окошке свеча.

За порогом оставляй все обиды ты,

Возвращайся домой, муза моя.