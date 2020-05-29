С шуруповёртом, гитарой и интернетом… Как работает сельская учительница под Слуцком

Светлана Правдинская
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Фото: Наталья Бартошик

Валентина Шишко преподаёт в Бокшицкой сельской школе белорусский язык и литературу, а ещё она краевед, бард, депутат сельского совета и мастер на все руки. Она рассказала «Кур'еру» о работе во время пандемии и окончании этого учебного года, о своих увлечениях и чему учит школьников, кроме своего предмета.

Валентина Шишко 26 лет работает в Бокшицкой средней школе учителем, одно время она была директором Леньковской базовой школы. Коллеги назвали качества, которые выделяют Валентину среди других: принципиальная, творческая, отличный организатор и человек с душой. «Она никогда не поступится своими жизненными принципами, лучше потеряет, но останется собой», — говорит её коллега Наталья Бартошик.

Этот учебный год — необычный

По словам Валентины Шишко, окончание этого учебного года экстремальное, никогда раньше педагогам в таких условиях работать не приходилось.

«В пандемию пришлось перестроиться и подстроиться под новые условия, — говорит Валентина. — В классах стало меньше детей, поэтому корректировали планирование: объяснили все темы, которые пришлись на вынужденные каникулы. Меняли темп урока, искали оптимальные формы подачи материала, держали связь с ребятами, которые находились дома, выкладывали на сайт материалы для самостоятельной работы. Всё это — дополнительная нагрузка для учителей.

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Больше всего волнуемся за выпускников, используем поддерживающие занятия, факультативы, будем проводить консультации. Готовлюсь к экзамену как предметник-филолог. 30 мая — последний звонок, я выпускаю как классный руководитель 9-й класс, много работы с документами.

«Ты подбросишь мне идеи бредовые». Жизнь и стихи учителя сельской школы под Слуцком
Валентина Шишко поздравляет выпускников. Фото из личного архива Валентины Шишко
Выпускной в этом году тоже необычный. На праздник придут выпускники и первоклассники, а родители смогут быть, если торжество будет на улице. Не пойдут в этом году дети и в походы, как обычно, будем изучать историю своего края другими способами".

Учитель, который хочет детям добра

Валентина увлекла школьников постановками мини-спектаклей. Во время репетиций учит их петь, читать стихи, танцевать, готовит вместе с ними реквизит и бутафорию. Ребята говорят о ней: «Валентина Станиславовна — учитель, который хочет нам добра».

Педагог сама умеет многое: рисует, пишет плакатными шрифтами, вырезает из бумаги и фанеры. Работает с лобзиком, шуруповёртом, шьет, вяжет спицами и крючком, вышивает, создаёт поделки в технике канзаши.

«Ты подбросишь мне идеи бредовые». Жизнь и стихи учителя сельской школы под Слуцком
Небольшая часть поделок Валентины. Фото из личного архива Валентины Шишко

Как сохранить историю села

Валентина Шишко занимается краеведением. Сохранение истории малой родины, считает она, это сохранение истории народа. Валентина участвовала в сборе экспонатов и подготовке экспозиций трёх музеев: Леньковской школы, музея «Мельница» деревни Покрашево и музея деревни Городище.

Валентина в музее деревни Городище демонстрирует способы завязывания платков. Фото: Наталья Бартошик
Она пропагандирует народную культуру любыми способами, в том числе через интернет. Много было отзывов в сети на участие Валентины в проекте «Беларуская народная хустка», где она представила более 20 способов завязывания женских платков.

О семье

Как сельчанка Валентина и дома — мастерица на все руки: печёт булочки, вкусно готовит, делает заготовки, водит машину, причём сама её обслуживает. Много лет она живёт со своей мамой, заботится о ней. Валентина вырастила двух дочерей: Екатерину и Любовь. Сейчас Екатерина работает программистом, а Люба учится в лингвистическом университете.

О депутатстве

Валентина Шишко живёт в деревне Вынищи. Несколько созывов подряд люди выбирают её депутатом Покрашевского сельского совета. Она организует праздники деревни, где выступает и сама, субботники по благоустройству улиц, кладбища.

«Ты подбросишь мне идеи бредовые». Жизнь и стихи учителя сельской школы под Слуцком
Во время праздника деревни. Валентина — в центре. Фото предоставлено Валентиной Шишко
Люди обращаются к ней с повседневными проблемами: не горят фонари, не подводят газ и другими. Была проблема с водоснабжением. Колонки, которые не числятся на балансе какой-либо организации, хотели отключить, но для многих это единственный источник водоснабжения. Валентина решила этот вопрос, дойдя до депутата Национального собрания. Односельчане идут к ней, потому что знают, что всё, что может, она сделает.

Песни — её душа

Валентина Шишко — бард: сочиняет стихи, пишет музыку, исполняет песни, аккомпанируя себе на гитаре.

«Ты подбросишь мне идеи бредовые». Жизнь и стихи учителя сельской школы под Слуцком
Валентина на фестивале бардовской песни. Фото из личного архива Валентины Шишко
«Писать стихи начала ещё в детстве, где-то в классе пятом, — рассказывает Валентина. — Но серьёзно занялась творчеством в институте, когда самостоятельно научилась играть на гитаре. Первая песня „Мая гарэтніца, пакутніца мая“ посвящена „роднай мове“. Потом были песни о деревне, родине, любви, войне, философские песни. Пишу на русском и на белорусском. Главная героиня песен — женщина, счастливая и несчастная, одинокая и влюблённая. Когда работала в Гольчицкой школе, то ходила туда из дома пешком. Если по пути рождались строчки, доставала блокнот и записывала».

Валентина — член областного народного клуба самодеятельных поэтов и композиторов «Живица», участвовала в конкурсах и фестивалях бардовской песни: «Бард-рыбалка», «Вилейская волна». Когда Валентину приглашают выступить, то не отказывается, но никогда не берёт за это деньги.

«Лучше отдавать людям добрую энергию и получать взамен тепло сердец», — говорит она.

Стихи Валентины Шишко

Нараджаецца песня

Нараджаецца песня
У першым промніку рання,
У брыльянце расінкі,
Што блішчыць на траве,
І з вясёлкі, што горда
Узнялася над лесам,
Калі ў сонейка ўсмешцы
Летам доджык ідзе.
Нараджаецца песня
З першым крокам дзіцяці
І з купальскіх вяночкаў,
Што плывуць па вадзе,
І з сустрэч закаханых
Пад бярозай за вёскай,
Калі тоненькі месяц
На неба ўзыдзе.
Нараджаецца песня
З салаўінае трэлі,
Са стралы-бліскавіцы,
Што ў небе снуе.
А матыў гэтай песні
Залежыць ад сэрца,
Што, як маці дзіцяці,
Жыццё ёй дае.

Что ж ты, муза, на меня разобиделась

Что ж ты, муза, на меня разобиделась
И совсем не посещаешь мой дом.
Мы с тобой уже давненько не виделись.
Приходи-ка, посидим вечерком.
Приводи с собою ты настроение,
Прилетают рифмы пусть в гости к нам.
При свечах с тобой устроим девичник мы,
Посидим, поговорим по душам.
Ты подбросишь мне идеи бредовые,
Расскажу, что пережила сама.
И тогда наполнят в доме все комнаты
Облачённые в ноты слова.
Ты моя подруга самая верная,
Лишь тебе я доверяю всегда.
Тайны сердца и печали, и радости
Превращаешь ты в стихов кружева.
Для тебя держу я двери открытыми,
Для тебя горит в окошке свеча.
За порогом оставляй все обиды ты,
Возвращайся домой, муза моя.

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