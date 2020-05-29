«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 мая. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

1. Главный бухгалтер

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

2. Начальник отдела продаж

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Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1200 рублей

Машинист укладчика асфальтобетона

Тарифный разряд: 6

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

От 1050 рублей

Мастер на лесосеках

Образование: среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: работа на лесопункте

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1000 рублей

1. Фармацевт

Образование: среднее специальное

Наниматель: ООО «Сакавик».

2. Машинист автогрейдера

Тарифный разряд: 5−6

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

От 850 рублей

1. Лесник

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы, работа в Воробьёвском лесничестве

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»

2. Мастер по ремонту бытовой техники

Образование: среднее специальное

Опыт работы: не менее 1-го года по специальности, возраст от 21 года, обязательно с личным автомобилем

Наниматель: ООО «СервисСитиГарант».

От 800 рублей

1. Машинист крана автомобильного

Тарифный разряд: 4

Образование: общее среднее

Наниматель: ГУП «Слуцкое ПМС»

2. Каменщик

Тарифный разряд: 3

Образование: общее среднее

Наниматель: ГУП «Слуцкое ПМС»

3. Врач-специалист