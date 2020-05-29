«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 мая. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
1. Главный бухгалтер
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
2. Начальник отдела продаж
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- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 1200 рублей
Машинист укладчика асфальтобетона
- Тарифный разряд: 6
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».
От 1050 рублей
Мастер на лесосеках
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания к соискателю: работа на лесопункте
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1000 рублей
1. Фармацевт
- Образование: среднее специальное
- Наниматель: ООО «Сакавик».
2. Машинист автогрейдера
- Тарифный разряд: 5−6
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».
От 850 рублей
1. Лесник
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы, работа в Воробьёвском лесничестве
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»
2. Мастер по ремонту бытовой техники
- Образование: среднее специальное
- Опыт работы: не менее 1-го года по специальности, возраст от 21 года, обязательно с личным автомобилем
- Наниматель: ООО «СервисСитиГарант».
От 800 рублей
1. Машинист крана автомобильного
- Тарифный разряд: 4
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ГУП «Слуцкое ПМС»
2. Каменщик
- Тарифный разряд: 3
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ГУП «Слуцкое ПМС»
3. Врач-специалист
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: стаж работы не менее 1-го года, общая ультразвуковая диагностика
- Наниматель: Войсковая часть 18 662.
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