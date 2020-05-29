«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 мая. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

1. Главный бухгалтер

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

2. Начальник отдела продаж

Реклама
  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1200 рублей

Машинист укладчика асфальтобетона

  • Тарифный разряд: 6
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

От 1050 рублей

Мастер на лесосеках

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания к соискателю: работа на лесопункте
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1000 рублей

1. Фармацевт

  • Образование: среднее специальное
  • Наниматель: ООО «Сакавик».

2. Машинист автогрейдера

  • Тарифный разряд: 5−6
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

От 850 рублей

1. Лесник

  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы, работа в Воробьёвском лесничестве
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз»

2. Мастер по ремонту бытовой техники

  • Образование: среднее специальное
  • Опыт работы: не менее 1-го года по специальности, возраст от 21 года, обязательно с личным автомобилем
  • Наниматель: ООО «СервисСитиГарант».

От 800 рублей

1. Машинист крана автомобильного

  • Тарифный разряд: 4
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ГУП «Слуцкое ПМС»

2. Каменщик

  • Тарифный разряд: 3
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ГУП «Слуцкое ПМС»

3. Врач-специалист

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: стаж работы не менее 1-го года, общая ультразвуковая диагностика
  • Наниматель: Войсковая часть 18 662.
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.