До этого эти улицы были частью деревень Новодворцы и Малая Падерь, но их включили в городскую черту. Такое решение принял Слуцкий районный Совет депутатов.

Улицы, которые раньше входили в состав деревни Новодворцы:

улица Пушкина (за исключением домов № 19, № 19А, № 19Б, № 21А) стала продолжением улицы Максима Богдановича (Максіма Багдановіча — на белорусском языке);

часть улицы Пушкина (дома № 19, № 19А, № 19Б, № 21А) стала продолжением улицы Дружной;

улицу Надречную переименовали в Красави́цкую (Красаві́цкая);

переулок Надречный стал переулком Красавицким 1-м (завулак Красаві́цкі 1-ы);

часть улицы Кирова (дома № 4, № 4А, № 6, № 10, № 12, № 14) стала переулком Красавицким 2-м (завулак Красаві́цкі 2-і).

Улицы, которые раньше были частью деревни Малая Падерь:

улицу Луговую переименовали в Малопаде́рскую (Малападзе́рская);

улица Новая стала Запру́дной (Запру́дная).

РАНЕЕ. Деревни Малая Падерь больше нет. Слуцк расширяется

Переименование улицы в Слуцке

Часть улицы Максима Богдановича (дома № 154А, № 162Б) переименовали в переулок Красавицкий 2-й (завулак Красаві́цкі 2-і).

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