До этого эти улицы были частью деревень Новодворцы и Малая Падерь, но их включили в городскую черту. Такое решение принял Слуцкий районный Совет депутатов.
Улицы, которые раньше входили в состав деревни Новодворцы:
- улица Пушкина (за исключением домов № 19, № 19А, № 19Б, № 21А) стала продолжением улицы Максима Богдановича (Максіма Багдановіча — на белорусском языке);
- часть улицы Пушкина (дома № 19, № 19А, № 19Б, № 21А) стала продолжением улицы Дружной;
- улицу Надречную переименовали в Красави́цкую (Красаві́цкая);
- переулок Надречный стал переулком Красавицким 1-м (завулак Красаві́цкі 1-ы);
- часть улицы Кирова (дома № 4, № 4А, № 6, № 10, № 12, № 14) стала переулком Красавицким 2-м (завулак Красаві́цкі 2-і).
Улицы, которые раньше были частью деревни Малая Падерь:
- улицу Луговую переименовали в Малопаде́рскую (Малападзе́рская);
- улица Новая стала Запру́дной (Запру́дная).
РАНЕЕ. Деревни Малая Падерь больше нет. Слуцк расширяется
Переименование улицы в Слуцке
Часть улицы Максима Богдановича (дома № 154А, № 162Б) переименовали в переулок Красавицкий 2-й (завулак Красаві́цкі 2-і).
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