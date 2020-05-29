Привоз в магазине одежды «Смешные цены»

В магазине «Смешные цены» (рядом с фабрикой художественных изделий) одежда и обувь для всей семьи.

Сегодня в магазине «Смешные цены» привоз женской и мужской одежды: платья, майки, брюки, джинсы, шорты, куртки и многое другое. Пополнился ассортимент нижнего белья, сорочек и халатов. Большой размерный ряд.

Также пополнился ассортимент детской и подростковой одежды.

В продаже одеяла, наволочки, простыни, пододеяльники, подушки, пледы, покрывала.

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Большой выбор галантереи: сумки, рюкзаки, чемоданы, кошельки, зонты.

И всё это — по «смешным ценам»!

Приглашаем за покупками по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий), остановка «Друкарня».

Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

Также привоз в магазинах «Всё по карману» и «От мала до велика».

ООО «Восточная долина», УНП 690 665 256