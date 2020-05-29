«Ему впору подумать, где будет работать после выборов». Президент обвинил Бабарико в «блефе и обмане»

В пятницу, 29 мая, Александр Лукашенко посещает Минский тракторный завод. Один из работников предприятия поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании ещё до её начала предлагалась должность премьер-министра.

КОНТЕКСТ. 25 мая Виктор Бабарико рассказал, что кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Кто это был — он не назвал, пишет

«Я понимаю, что это банкир [Виктор Бабарико] где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — отметил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность Премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром… В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим».

Александр Лукашенко предположил, что «возможно, этому человеку [банкиру Бабарико] предлагали должность премьер-министра в другой стране».

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«Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман, — добавил Лукашенко.

КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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