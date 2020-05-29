В каких домах Слуцка не будет света 1, 4 и 5 июня

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

1 июня с 8.00 до 14.00 по адресам:

ул. Красноармейская, № 35−39 (нечётные), № 41−62, № 64−68 (чётные);

ул. Садовый Проезд, № 18/1, № 18/2, № 19;

ул. Надречная, № 1−14;

2-й пер. Красноармейский, № 2.

1 июня с 13.00 до 17.00 по адресам:

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ул. Смоленская, № 1−13, № 15−53, № 55, № 57;

ул. Смоленский проезд, № 6, № 8−14, № 16, № 20, № 21;

ул. Социалистическая, № 89, № 91;

ул. Я. Коласа, № 58;

3-й пер. Красноармейский, № 5, № 7−13, № 15, № 17;

4-й пер. Красноармейский, № 5−7, № 9.

4 и 5 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Братьев Гилевских, № 1−6, № 10−19, № 23, № 24−28 (чётные), № 32, № 34, № 53, № 42−68 (чётные), № 72−80 (чётные);

ул. Новая, № 1−9 (нечётные);

ул. Луговая, № 2−13, № 15, № 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.