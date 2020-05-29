Это нормально, когда любишь сразу двоих? Комментарий сексолога

Белорусский сексолог Василий Шевляков продолжает отвечать на вопросы случчанок. В этот раз он прокомментировал ситуацию, когда мужчина/женщина любит нескольких партнёров, и сказал, что делать.

«Любовь — это сложный комплекс переживаний, который часто не ограничивается одним человеком, а влюблённость (романтическая любовь) и подавно не ограничена ничем, кроме наших страхов и стереотипов.

С точки зрения психологии эти переживания направлены на формирование устойчивой психоэмоциональной связи между двумя людьми для создания пары и зачатия ребёнка. Однако в современных реалиях такая конструкция уже не работает, но механизм остался. Поэтому влюбляться мы можем постоянно и многократно в разных людей и даже при наличии устойчивых отношений в любви.

Часто влюблённость появляется на фоне личного или семейного кризиса, но также влюблённость — это знак глубокой симпатии к другому человеку на уровне биологической сексуальности или восхищения. Поэтому когда появляется влюблённость, этим можно наслаждаться и проживать эту чувство, но помнить — это временно, если не поддерживается устойчивым общением и развитием отношений.

Если влюблённость возникла одновременно к разным людям, то придётся выбирать, с кем поддерживать и развивать дальнейшее общение. А вот с любовью к нескольким партнёрам всё сложнее, поскольку это более сложный комплекс переживаний, и часто без психолога разобраться не удаётся без негативных последствий для развития отношений и сохранения собственного комфорта".