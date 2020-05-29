Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке. Рассказываем про каждый дом и невиданный для города квартал

Часть микрорайона «Чехова», которая ограничена улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца, активно застраивается. Сейчас там возводится пять домов и один уже почти готов к сдаче. В проекте на этот год ещё три многоэтажки. В перспективе в этой части микрорайона построят начальную школу-сад.

Информацию «Кур'еру» предоставили Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района, Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, и Василий Крук, прораб Солигорского ДСК. 1 — Кирпичный 5-этажный 40-квартирный дом. Торжественно открыли в прошлом году. В нём 20 однокомнатных и 20 двухкомнатных квартир.

2 — Кирпичный 40-квартирный жилой дом. Ему уже присвоен адрес — улица Зелёная, 19. Дом с двух- и трёхкомнатными квартирами построен для многодетных семей. Сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Семьи уже приобретают право на квартиры и заселяются в них.

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3 — Кирпичный 40-квартирный дом с двух- и трёхкомнатными квартирами для многодетных семей. Проект точно такой же, как и дом (2). Как пояснил Игорь Родионов, квартиры там хорошие, уютные. Парковок обустроено достаточно, будут зелёные насаждения. Дом сдаётся на этой или следующей неделе. Уже получены все заключения, заканчиваются пусконаладочные и малярные работы, убираются строительные вагончики.

4 — Кирпичный 5-этажный 40-квартирный дом. У него точно такой же проект, как у домов (2, 3) с двух- и трёхкомнатными квартирами. Дом тоже предназначен для многодетных семей. Сейчас идёт закладка второго этажа. Сдача дома намечена на ноябрь этого года. 5 — Кирпичный 5-этажный 40-квартирный дом. В нём 10 однокомнатных квартир, 10 трёхкомнатных и 20 двухкомнатных. Заказчик строительства — Министерство обороны. Военнослужащие создали свой кооператив. Дом сдаётся в декабре этого года.

6 — На этом участке (за домом 7 на плане) будет ещё одна десятиэтажка. Сейчас она проектируется. По генплану № 23. Это будет так называемый «столбик» — одноподъездный 60-квартирный десятиэтажный дом, в котором будут одно- и двухкомнатные квартиры. Он предназначен для отселения из ветхого жилья. «В Слуцке ещё есть люди, которые живут в бараках. Для них на следующий год планируется строительство дома из панелей Солигорского ДСК», — сказал Игорь Родионов.

7 — Десятиэтажный 100-квартирный дом сдан в эксплуатацию 10 января. Фасад дома покрашен не полностью, потому что осенью работы приостановились из-за неустойчивой погоды. В июне дом докрасят. Дом предназначен для многодетных семей. Люди уже получили квартиры и живут в нём. 8 — По застройке генплана на этом участке планируется строительство начальной школы с детским садом на 160 учащихся и 120 дошкольников. Когда начнётся строительство, пока неизвестно. По словам Игоря Родионова, денег на это не выделялось из области, а в районе их пока тоже нет. Но комплекс построят, потому что в микрорайоне много многодетный семей и он будет востребован. Предварительно, сдача в эксплуатацию запланирована на 2022 год.

9 — Для этого участка разработан проект 8-этажного монолитно-каркасного дома. Это будет долевое строительство. Но пока нет возможности начать его возведение. Когда закончится пандемия, УКС Слуцкого района объявит конкурс на выбор подрядчика и начнётся строительство. Планируется, что это произойдёт во второй половине этого года, а сдача многоэтажки — в 2021 году. В доме улучшенной планировки будет два подъезда с лифтами.

10 — Панельный 64-квартирный 8-этажный дом. Он предназначен для многодетных семей. Его сдача запланирована на август-сентябрь этого года. В этом доме будут двух- и трёхкомнатные квартиры.

Фотографии: Ольга Паздерина 1 из 3

сдвинулась очередь

На участке за домом (10), на пересечении улиц Борисовца и Магистральная, появится магазин продовольственных товаров. Уже ведётся проектирование. Это будет двухэтажный частный магазин с хорошими подъездами к нему. Напомним, что в январе этого года прошёл аукцион на право заключения договора аренды на участок под строительство супермаркета.Это 64-квартирный 8-этажный дом, точно такой же, как и (10). В нём будут двух- и трёхкомнатные квартиры. Уже начались работы по устройству фундамента. Его сдача запланирована в декабре этого года. Это дом для многодетных семей и нуждающихся. «В этом году мы должны уже обеспечить жильём все многодетные семьи, которые стояли на очереди, и уженуждающихся в улучшении жилищных условий», — сказал Игорь Родионов.

13 — На этом участке построят 5-этажный 60-квартирный дом. В нём будет 30 однокомнатных и 30 двухкомнатных квартир. Проект дома такой же, как у дома (14). Начало его строительства запланировано на 2-е полугодие этого года (август-сентябрь). А сдача — май-июнь 2021 года. Пока дом проектируется и предназначен для нуждающихся.

14 — На этом участке уже закладывают фундамент под 5-этажный 60-квартирный дом. В нём будет 30 однокомнатных квартир и 30 двухкомнатных. Это социальный дом. В нём получат квартиры дети-сироты, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, и прочие. Дом сдадут в ноябре этого года.

15 — По генплану на этом участке должен быть магазин промышленных товаров. Но пока никто из слуцкой торговли не изъявил желание его здесь построить.

16 — Это будет зелёная зона. Пока это место выложили плитами для разворотной площадки транспорта.

17 — Для большой территории, которая ограничена улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», разработан проект нового микрорайона. Это будет застройка из семи многоквартирных домов — девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные.

«На этой площадке впервые в городе будет представлено совершенно другое благоустройство. Никаких парковок, стоянок возле домов, кроме как для людей с инвалидностью, не будет, — сказал Игорь Родионов. — Все стоянки будут кругом жилья вдоль улиц Ивановского, Магистральная и Борисовца. А в середине микрорайона из семи домов будет сделано „ядро“ — площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, площадка для выгула собак, велодорожки, пешеходные связи. Мы перенимаем опыт Минска. Там сейчас строят такие микрорайоны». Этот микрорайон — перспектива строительства на 2022−2023 годы.