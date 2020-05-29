Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке. Рассказываем про каждый дом и невиданный для города квартал

Ольга Паздерина
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Часть микрорайона «Чехова», которая ограничена улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца, активно застраивается. Сейчас там возводится пять домов и один уже почти готов к сдаче. В проекте на этот год ещё три многоэтажки. В перспективе в этой части микрорайона построят начальную школу-сад.

Информацию «Кур'еру» предоставили Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района, Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, и Василий Крук, прораб Солигорского ДСК.

Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке. Обзор многоэтажек и проектов
Фото и инфографика: Алесь Достанко
1 — Кирпичный 5-этажный 40-квартирный дом. Торжественно открыли в прошлом году. В нём 20 однокомнатных и 20 двухкомнатных квартир.

2 — Кирпичный 40-квартирный жилой дом. Ему уже присвоен адрес — улица Зелёная, 19. Дом с двух- и трёхкомнатными квартирами построен для многодетных семей. Сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Семьи уже приобретают право на квартиры и заселяются в них.

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3 Кирпичный 40-квартирный дом с двух- и трёхкомнатными квартирами для многодетных семей. Проект точно такой же, как и дом (2). Как пояснил Игорь Родионов, квартиры там хорошие, уютные. Парковок обустроено достаточно, будут зелёные насаждения. Дом сдаётся на этой или следующей неделе. Уже получены все заключения, заканчиваются пусконаладочные и малярные работы, убираются строительные вагончики.

4 — Кирпичный 5-этажный 40-квартирный дом. У него точно такой же проект, как у домов (2, 3) с двух- и трёхкомнатными квартирами. Дом тоже предназначен для многодетных семей. Сейчас идёт закладка второго этажа. Сдача дома намечена на ноябрь этого года.

Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке. Обзор многоэтажек и проектов
На фото дома 4 и 5. Фото: Регина Мартынюк
5 — Кирпичный 5-этажный 40-квартирный дом. В нём 10 однокомнатных квартир, 10 трёхкомнатных и 20 двухкомнатных. Заказчик строительства — Министерство обороны. Военнослужащие создали свой кооператив. Дом сдаётся в декабре этого года.

6 — На этом участке (за домом 7 на плане) будет ещё одна десятиэтажка. Сейчас она проектируется. По генплану № 23. Это будет так называемый «столбик» — одноподъездный 60-квартирный десятиэтажный дом, в котором будут одно- и двухкомнатные квартиры. Он предназначен для отселения из ветхого жилья. «В Слуцке ещё есть люди, которые живут в бараках. Для них на следующий год планируется строительство дома из панелей Солигорского ДСК», — сказал Игорь Родионов.

7 — Десятиэтажный 100-квартирный дом сдан в эксплуатацию 10 января. Фасад дома покрашен не полностью, потому что осенью работы приостановились из-за неустойчивой погоды. В июне дом докрасят. Дом предназначен для многодетных семей. Люди уже получили квартиры и живут в нём.

В Слуцке строят две восьмиэтажки для многодетных семей
Третья 10-этажка в Слуцке, которая предназначена дня многодетных семей
8 — По застройке генплана на этом участке планируется строительство начальной школы с детским садом на 160 учащихся и 120 дошкольников. Когда начнётся строительство, пока неизвестно. По словам Игоря Родионова, денег на это не выделялось из области, а в районе их пока тоже нет. Но комплекс построят, потому что в микрорайоне много многодетный семей и он будет востребован. Предварительно, сдача в эксплуатацию запланирована на 2022 год.

9 — Для этого участка разработан проект 8-этажного монолитно-каркасного дома. Это будет долевое строительство. Но пока нет возможности начать его возведение. Когда закончится пандемия, УКС Слуцкого района объявит конкурс на выбор подрядчика и начнётся строительство. Планируется, что это произойдёт во второй половине этого года, а сдача многоэтажки — в 2021 году. В доме улучшенной планировки будет два подъезда с лифтами.

10 — Панельный 64-квартирный 8-этажный дом. Он предназначен для многодетных семей. Его сдача запланирована на август-сентябрь этого года. В этом доме будут двух- и трёхкомнатные квартиры.

11 — На участке за домом (10), на пересечении улиц Борисовца и Магистральная, появится магазин продовольственных товаров. Уже ведётся проектирование. Это будет двухэтажный частный магазин с хорошими подъездами к нему. Напомним, что в январе этого года прошёл аукцион на право заключения договора аренды на участок под строительство супермаркета.
В Слуцке строят две восьмиэтажки для многодетных семей
Участок, где собираются построить двухэтажный магазин. Фото: Ольга Паздерина
12 — Это 64-квартирный 8-этажный дом, точно такой же, как и (10). В нём будут двух- и трёхкомнатные квартиры. Уже начались работы по устройству фундамента. Его сдача запланирована в декабре этого года. Это дом для многодетных семей и нуждающихся. «В этом году мы должны уже обеспечить жильём все многодетные семьи, которые стояли на очереди, и уже сдвинулась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий», — сказал Игорь Родионов.

13 На этом участке построят 5-этажный 60-квартирный дом. В нём будет 30 однокомнатных и 30 двухкомнатных квартир. Проект дома такой же, как у дома (14). Начало его строительства запланировано на 2-е полугодие этого года (август-сентябрь). А сдача — май-июнь 2021 года. Пока дом проектируется и предназначен для нуждающихся.

14 На этом участке уже закладывают фундамент под 5-этажный 60-квартирный дом. В нём будет 30 однокомнатных квартир и 30 двухкомнатных. Это социальный дом. В нём получат квартиры дети-сироты, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, и прочие. Дом сдадут в ноябре этого года.

15 По генплану на этом участке должен быть магазин промышленных товаров. Но пока никто из слуцкой торговли не изъявил желание его здесь построить.

16 Это будет зелёная зона. Пока это место выложили плитами для разворотной площадки транспорта.

17 — Для большой территории, которая ограничена улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», разработан проект нового микрорайона. Это будет застройка из семи многоквартирных домов — девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные.

«На этой площадке впервые в городе будет представлено совершенно другое благоустройство. Никаких парковок, стоянок возле домов, кроме как для людей с инвалидностью, не будет, — сказал Игорь Родионов. — Все стоянки будут кругом жилья вдоль улиц Ивановского, Магистральная и Борисовца. А в середине микрорайона из семи домов будет сделано „ядро“ — площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, площадка для выгула собак, велодорожки, пешеходные связи. Мы перенимаем опыт Минска. Там сейчас строят такие микрорайоны». Этот микрорайон — перспектива строительства на 2022−2023 годы.

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