«Он позаботился, чтобы мне это было не накладно, и вложил в посылку 100 долларов». Как разводят женщин в интернете

Сегодня я поделюсь с вами своими выводами и опытом по поводу отношений посредством электронной почты. Да-да, такие ещё бывают, несмотря на возможности общаться в соцсетях, чатах и даже видеочатах. Бывают, и я расскажу почему.

Капитан дальнего плавания хочет пришвартоваться

Лет десять назад всем приходилось общаться посредством электронной почты. Это не так весело, как переписка в соцсети или в чатах. Но что поделать — так было. Со временем общение по e-mail стало пережитком прошлого. И поэтому, когда мужчина после непродолжительной переписки на сайте знакомств попросил мою электронную почту, я удивилась. Согласитесь, это как приглашение в каменный век. Но он объяснил это так.

На сайте знакомств он буквально пару дней, после чего уходит в рейс на два месяца и возможности вести переписку со мной у него не будет. Он сможет лишь изредка бросать мне нежные письма на электронную почту.

Итак, Андрей Белов (так он назвался) был капитаном 2 ранга на каком-то грузовом судне. Возил грузы из Калининградского порта в Америку и обратно. Он писал, что это его последний рейс и он в свои 45 выходит на заслуженный отдых. Его мать живёт в Беларуси. И он тоже думает обосноваться на своей исторической родине. Его семья в Калининграде давно распалась: жена не выдержала долгих разлук, нашла другого, а сын взрослый, у него своя жизнь. Я черканула ему электронный адрес (жалко, что ли) и уже через три дня получила на «мыло» приятное во всех отношениях письмо. Отмечу, что с сайта знакомств мой кавалер удалился.

Сообщения Андрей густо сдабривал фотографиями. Вот он на капитанском мостике, вот он за штурвалом, вот он на фоне безбрежных вод Атлантики. Причём, хочу отметить, мужчина на фото был красавчиком — брутально-эротичный, с этакой мужской красотой. Одним словом, бабам такие нравятся.

Признаюсь честно, я влюбилась. Ну, не то, чтобы стихи писала, глядя на Луну бессонными ночами, но писем ждала. Наша переписка набирала обороты, вернее, накалялась. Письма уже заканчивались словами «люблю, хочу, жду встречи». И планы обосноваться в Беларуси уже плотно увязывались со мной.

Подарок к 8 Марта

Утром 3 марта я получила письмо от своего капитана. Он сообщил, что их рейс близится к завершению. И он сейчас в каком-то порту на побережье Великобритании, где у него была двухчасовая стоянка и выгрузка/загрузка. Эти два часа он потратил с пользой — вышел в город и купил подарки к 8 Марта своей маме и мне. Он уже послал подарок маме, а меня просит написать свой почтовый адрес, чтобы переслать подарок и мне. Мол, он всё оплатил, кроме курьерской доставки, которую я должна буду оплатить, и тогда посылку мне доставят. Но он позаботился, чтобы мне это было не накладно, и вложил в посылку 100 долларов — это компенсирует мои затраты на оплату курьера.

И тут я задумалась. Где-то я уже слышала про курьерскую доставку, которая стоит порой по 900 долларов, про посылки, которых или нет вовсе, или в них копеечное барахло. Я отложила написание ответа и занялась проверкой Андрея Белова.

Как проверить мошенника

Я пользуюсь двумя способами проверки интернет-кавалеров — по фото и по текстам.

Начала с фото. Я загрузила фото Андрея Белова в сервисы Яндекс-картинки, потом Google-картинки. Но совпадений не нашлось.

Пришлось проверять тексты писем. Это можно сделать в тех же Яндексе или Google, вставив скопированные предложения в поисковую строку. Можно проверить текст целиком в программе-антиплагиате. Он покажет количество совпадений в тексте и источник, где размещён повторяющийся фрагмент. Обычно у мошенников шаблоны писем.

Антиплагиат мне не понадобился. Хватило одного предложения в поисковике Google, и мне выдало несколько форумов, где женщины обменивались опытом общения со скамерами. Вот на одном из форумов некая Надежда выбросила с десяток писем от капитана дальнего плавания, которые были точной копией писем от Андрея Белова.

На других форумах также нашлись женщины, цитировавшие до слёз знакомые строки интимного характера, которые, как я думала, предназначались только мне.

Итак, всё стало ясно. Я написала «засранцу», кто он есть и почему не тонет. И вычеркнула его из своей жизни.

Что должно насторожить

Когда обида поутихла, я трезво взглянула на ситуацию и сделала для себя важные выводы, которые помогают мне и сегодня.

Просьба перейти из чата к общению по e-mail. После Андрея Белова ко мне поступали с пяток просьб дать свою электронную почту, мол, на сайте бываю не часто. Девочки, где логика? Ну, попроси перейти к общению в Фейсбук, ОК, ВКонтакте, вайбер, скайп… Но не на почту! На самом деле всё просто: девушка по почте не может ни позвонить жениху, ни уточнить, ни задать срочный вопрос, ничего! Все условия общения диктует он. Нам это надо?!

Стиль писем без ответов. Ещё на первых порах я могла уже понять, что что-то тут не так. Ведь в письмах Андрей Белов не ответил ни на один мой вопрос. Были лишь повествования от себя, диалога не было, на то, что меня интересует, я не получила ни одного ответа.

Кавалер не задавал никаких вопросов. Капитан 2 ранга писал о погоде, работе и как он устал без женского тепла. Никаких личных вопросов мне: чем живу, чем дышу, чего хочу, чем увлекаюсь. Его сообщения были обезличены и идеально подходили для массовой рассылки.

Советы на уикенд

Девушки, читайте форумы и изучайте чужой опыт. Особенно если вы ищете вторую половинку на сайтах знакомств и тем более за рубежом! Мой любимый форум — From-russia.org. Здесь вы найдёте массу полезностей, и не обязательно наступать на собственные грабли, хватит чужих.

Будьте осторожны, если кавалер — чересчур положительный герой с романтической профессией. Чаще всего мошенники представляются врачами, служащими в горячей точке, моряками, лётчиками, спасателями. Может быть и другая профессия, но обязательно необычная. Ещё одна дежурная байка — вдовец, который воспитывает детей в гордом одиночестве, или бывший муж коварной женщины, не оценившей его.

И последнее, даже если вы влюбились в своего партнёра по переписке, не совершайте никаких действий до реальной встречи! Никаких! Особенно денежных операций.

На сегодня всё! Всем удачи и честных отношений!

Любовь Горбунович