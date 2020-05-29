В этом году последние звонки у выпускников прошли не как обычно. Не было линейки, торжественной речи директора и выпущенных в небо шаров. Всё это отменено и от этого становится ещё более грустно. В некоторых школах Слуцка всё-таки был вальс, поздравления и школьные платья на девочках.

Выпускники всеми силами стараются сохранить настроение и устроить себе праздник. Немного обидно, что всё так получилось из-за пандемии, но мы не чувствуем себя чем-то обделёнными. Несмотря на все эти не особо приятные новости в стране, ребята улыбаются, делают кучу фоток с учителями и родителями, идут гулять в парк, ведь это уже считается традицией. А ещё родители помогают устроить праздник.

С одной стороны, мы так давно мечтали закончить школу и забыть про «домашку», а с другой это так грустно. Сегодня на глазах учителей и моих одноклассников были слёзы. Тяжело смириться с тем, что это наши последние дни в одном классе за партами. Через два дня экзамены, на которых мы будем ещё все вместе, а потом каждый будет сам по себе.