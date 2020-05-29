«Радует, что со многими разговор затягивается и на 20−30 минут». Около 40 многодетных семей в Слуцком районе получили бесплатную консультацию от спасателей

В рамках профилактической акции «Не оставляйте детей одних» в Слуцком районе прошла акция «Безопасная корреспонденция».

Более ста многодетных семей со всего района посредством почтовой связи получили от спасателей полезные советы о безопасности и яркий красочный буклет «Не оставляйте детей одних» в красивых конвертах с размещённой на лицевой стороне профилактической информацией. Также спасатели продолжают общаться по основам безопасности жизнедеятельности с молодыми мамами по телефону. На сегодняшний день тридцать девять семей, проживающих в Слуцком районе, получили от спасателей бесплатную телефонную консультацию. Радует то, что со многими родителями разговор затягивается и на 20−30 минут, это говорит о заинтересованности взрослых в безопасности своих детей. Так и должно быть, ведь самая главная обязанность каждого родителя в воспитании детей — это привить ребенку культуру безопасного поведения.