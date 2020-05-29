В Слуцке приедет потенциальный кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он проведёт пикеты по собору подписей

В воскресенье, 31 мая, инициативная группа Андрея Дмитриева планирует провести пикеты в двух местах в Слуцке. Приедет и сам потенциальный кандидат.



Об этом «Кур'еру» сообщил Андрей Дмитриев.

Вначале это будет пикет около ТЦ «Маяк» (ул. Парижском Коммуны, 2). Время — с 14.00 до 16.00.

Второй пикет инициативная группа развернёт около Слуцкой ЦРБ (ул. Чайковского, 21). Время — с 16.15 до 17.00. Кроме этого, Андрей Дмитриев сказал, что они развернут плакат «Голоса за правду», поаплодируют врачам и поговорят о ситуации, которая сложилась в стране с коронавирусом.

СПРАВКА. Андрей Владимирович Дмитриев (1981) — сопредседатель, РИПОО «Говори правду», беспартийный. Место жительства — Минск.

КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

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Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.