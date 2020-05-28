Случчане Татьяна и Алексей зарегистрировали брак 25 апреля, в разгар пандемии. Девушка рассказала «Кур'еру», как эпидемия спутала их планы на торжество, какими словами их встретили работники ЗАГСа и почему они не отменили свадьбу.

Все свадебные хлопоты начались в январе, когда молодые люди подали заявление в ЗАГС.

«Определились с датой — 25 апреля, — рассказывает Татьяна. — Выбрали место, где будет проходить свадьба, составили список гостей — 40 человек, родственники и друзья из разных городов, и разослали им приглашения, нашли ведущего и фотографа.

Коронавирус не воспринимали всерьёз

В то время только начали появляться новости о коронавирусе в Китае и единичных случаях в Европе. Нам казалось, что это всё далеко. Подготовка шла своим ходом: мы забронировали агроусадьбу в лесу на берегу озера, ходили по магазинам и выбирали наряды и прочие мелочи.

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Примерно за месяц до свадьбы поняли, что эпидемия приближается, страны закрывают границы, вводят карантин и всё это происходит у наших соседей, а значит, придёт и к нам.

От банкета и гостей отказались

Стало очевидно, что наша свадьба может отмениться. Многие из приглашённых звонили и говорили, что боятся с кем-то контактировать и не приедут на торжество. Все прекрасно понимали, что если на свадьбе будет хоть один заболевший человек, то заразиться могут все.

Решение отказаться от торжества пришло не сразу. Я долго верила, что всё пройдёт, как мы и запланировали. Но события разворачивались так, что от нас мало что зависело.

Стали думать: сыграть свадьбу в запланированный день, но без гостей или перенести всё до лучших времён. А когда наступят эти лучшие времена — неизвестно.

К тому же Алексей хотел зарегистрироваться в назначенный день. В итоге нашли компромисс: регистрация — это событие для нас, переносить её не будем, а отпраздновать с гостями сможем позже. Когда приглашённым сообщили, что сейчас свадьбы не будет, то они поняли ситуацию и согласились поздравить нас позже. Хотя некоторые до сих звонят и спрашивают, когда уже соберёмся.

Друзья постарались, чтобы этот день запомнился, и сняли видеопоздравление из дома, чтобы хоть на расстоянии поздравить нас. До сих пор его пересматриваю со слезами на глазах.

Регистратор в перчатках и маске

Регистрация была в Клецке, на родине мужа. Сотрудники ЗАГСа заранее предупредили, что на регистрации могут присутствовать только родители, братья-сёстры и фотограф. Сама церемония проходила так:

сначала позвали гостей, на входе все обработали руки антисептиком и прошли в зал.

После за нами вышла регистратор. Она встретила нас словами «Безопасность превыше всего» и провела к санитайзеру.

Потом заиграла музыка, и мы вошли в зал.

Регистратор проводила церемонию в маске и перчатках и просила фотографа, чтобы она не попадала в кадр. Во всём остальном церемония мало чем отличалась.

Для нас с мужем не имело значения, что наше мероприятие проходило в немного непривычном формате, мы были счастливы. Важно было само событие, а то, что рядом были только родители, добавляло больше трогательности.

Мы, не стесняясь, плакали и смеялись и чувствовали себя комфортно. С родителями мы контактируем постоянно, поэтому обниматься и целоваться не боялись.

Других пар возле ЗАГСа мы не видели, хотя, когда подавали заявление, нам предложили одно из последних мест.

Договоры расторгли или перезаключили

После регистрации поехали на фотосессию. С фотографом договор перезаключили, хотя сначала планировали, что она будет снимать до вечера. Ей, конечно, невыгодно, но она вошла в положение и согласилась. То же самое и с ведущим. Мы договорились, что переносим дату на неопределённое время, когда всё же сможем собрать друзей и отпраздновать.

Владельцы агроусадьбы, где планировался банкет, тоже без проблем расторгли договор и вернули деньги. После фотосессии мы приехали домой и отпраздновали событие с родителями. На этом наш свадебный день закончился. Я не жалею, что пришлось так скромно отпраздновать свадьбу, а друзья шутят, что коронавирус помог нам здорово сэкономить. Самое главное, что рядом с нами были самые близкие. Праздников ещё будет много, а сейчас главное — здоровье!"

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