Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ситуация с коронавирусом повлияла и на экзамены. Школьники, у которых диагностировали COVID-19, освобождаются от выпускных экзаменов «до выздоровления и окончания срока самоизоляции».

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Сдать экзамены, скрыв наличие коронавируса, не получится — одновременно c постановлением Минздрава вышло и постановление Минобра, в котором говорится, что сведения об учащихся (инфицированных COVID-19, находящихся на самоизоляции) в местные органы образования будут предоставлять центры гигиены и эпидемиологии.

Документ Минздрава также вносит и другие изменения в перечень. Учеников, у которых среднетяжёлое течение бронхиальной астмы, освобождают от экзаменов до окончания обострения. Это же касается и атопического дерматита с тяжёлым течением, которого раньше не было в списке, — школьника допустят к экзаменам после окончания обострения.

Раньше от экзаменов на два месяца освобождались все школьники с черепно-мозговой травмой без последствий. Теперь же введена градация: школьники с лёгкой ЧМТ освобождаются от экзаменов по-прежнему на 2 месяца, с ЧМТ средней степени тяжести — на 4 месяца, а с тяжёлой ЧМТ — на полгода.

Также изменения коснутся детей, у которых злокачественные новообразования. Раньше они освобождались от экзаменов на год после окончания химиолучевой терапии при наступлении ремиссии. Теперь — до перевода в третью клиническую группу (по онкологической классификации это лица с доказанными злокачественными опухолями, которые окончили радикальное лечение и находятся в ремиссии).

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