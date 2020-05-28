С графиком прихода учащихся и партами на безопасном расстоянии. Как в этом году школьники будут сдавать экзамены

Чтобы обезопасить школьников от коронавируса, экзамены будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает Минобр.
РАНЕЕ. Ученики 9-х и 11-х классов, которые во время экзаменов болеют COVID-19 или являются контактами 1-го уровня, освобождаются от экзаменов. Остальных ждут школьные испытания.
Проведение выпускных экзаменов должно быть организовано в помещениях больших площадей. При этом должно быть обеспечено надлежащее санитарное состояние помещений: кабинеты и мебель в них (парты прежде всего) должны быть тщательно вымыты. Кабинеты — проветрены.
В местах проведения выпускных экзаменов поставят антисептики и средства индивидуальной защиты.
Кроме того, во время экзаменов учебные заведения должны:
- обеспечить рассадку в учебных кабинетах по одному учащемуся за партой (или предусмотреть деление класса на две группы для рассадки в двух кабинетах);
- при проведении экзаменов в устной форме, чтобы не было скопления учащихся, составить график прихода учащихся на экзамен (можно, например, предварительно разбить на группы по 5 человек);
- исключить нахождение в учебных кабинетах (помещениях), где проводятся выпускные экзамены, посторонних людей (находятся только члены экзаменационной комиссии);
- членам экзаменационной комиссии рекомендовано соблюдать масочный режим во время проведения экзамена.
Напомним, выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах пройдут с 1 по 9 июня.
- Девятиклассники, как обычно, будут сдавать русский и белорусский языки, математику. Дни испытаний — 2, 4 и 9 июня.
- Выпускники 11-х классов — два письменных экзамена: русский или белорусский язык по выбору и математика. Назначены они на 1, 3 и 5 июня. Кроме того, им нужно будет сдать и два устных экзамена — по английскому языку и истории Беларуси.
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