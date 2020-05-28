С графиком прихода учащихся и партами на безопасном расстоянии. Как в этом году школьники будут сдавать экзамены

Чтобы обезопасить школьников от коронавируса, экзамены будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает Минобр.

РАНЕЕ. Ученики 9-х и 11-х классов, которые во время экзаменов болеют COVID-19 или являются контактами 1-го уровня, освобождаются от экзаменов. Остальных ждут школьные испытания.

Проведение выпускных экзаменов должно быть организовано в помещениях больших площадей. При этом должно быть обеспечено надлежащее санитарное состояние помещений: кабинеты и мебель в них (парты прежде всего) должны быть тщательно вымыты. Кабинеты — проветрены.

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В местах проведения выпускных экзаменов поставят антисептики и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, во время экзаменов учебные заведения должны:

обеспечить рассадку в учебных кабинетах по одному учащемуся за партой (или предусмотреть деление класса на две группы для рассадки в двух кабинетах);

при проведении экзаменов в устной форме, чтобы не было скопления учащихся, составить график прихода учащихся на экзамен (можно, например, предварительно разбить на группы по 5 человек);

исключить нахождение в учебных кабинетах (помещениях), где проводятся выпускные экзамены, посторонних людей (находятся только члены экзаменационной комиссии);

членам экзаменационной комиссии рекомендовано соблюдать масочный режим во время проведения экзамена.

Напомним, выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах пройдут с 1 по 9 июня.