Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартовал 21 мая. TUT. BY узнал, сколько подписей удалось собрать инициативным группам за неделю.

Не все 15 зарегистрированных инициативных групп включились в процесс по сбору подписей в первый же день. Например, в группу Виктора Бабарико вошли более 9 тысяч человек, и несколько дней ушло на то, чтобы только раздать им подписные листы. Такая ситуация была у многих, поэтому сбор подписей инициативные группы начали в разные дни.

На 28 мая результаты такие:

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Александр Лукашенко — более 200 тысяч подписей;

Виктор Бабарико — 50 тысяч подписей;

Наталья Кисель — 37 840 подписей;

Сергей Черечень — 21 250 подписей;

Валерий Цепкало — почти 20 тысяч подписей;

Андрей Дмитриев — 16 тысяч подписей;

Анна Канопацкая — более 10 тысяч подписей.

Депутат Олег Гайдукевич до того, как заявить, что снимается с выборов, успел собрать за свое выдвижение 30 тысяч подписей. Он отметил, что передаст их в штаб Александра Лукашенко, но это невозможно: закон не предусматривает передачу подписей за одного потенциального кандидата другому.

Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за своё выдвижение собирать не планировали изначально. Как пишет TUT. BY, они зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешённые законом пикеты и общаться с людьми.

TUT.BY отмечает, что примерно такая же ситуация со Светланой Тихановской. Как сообщал телеграм-канал «Страна для жизни», в Барановичах 26 мая за Тихановскую собрали 1500 подписей. В Слуцке, по предварительной оценке сборщиков, было собрано около 1000 подписей, по другим оценкам, свои подписи оставили около 500 случчан.

Фермер Юрий Ганцевич централизованно начнет собирать подписи на пикетах 29−31 мая, которые проведёт в поле. На «культурный праздник с конкурсами и различными развлечениями» фермер даже пригласил Александра Лукашенко, пообещав подготовить вертолётную площадку.

Музыкант Александр Таболич подписи за себя собирает онлайн. И даже не просит оставлять паспортные данные — подписи нужны, только чтобы проверить, сколько людей готовы подписаться за него. Подписи офлайн Таболич тоже собирает, но назвать цифру пока не готов.

КОНТЕКСТ. Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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