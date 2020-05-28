«Минус два часа и 100 рублей». Работники почты в Слуцком районе задаются вопросом, почему им сокращают рабочий день

В редакцию «Кур`ера» обратились две сотрудницы из двух разных почтовых отделений Слуцкого района. Они сообщили, что им сокращают рабочее время и, соответственно, заработную плату. А нагрузка, по их словам, только увеличивается. «От такой несправедливости хочется плакать. Хоть увольняйся и иди на ферму работать», — со слезами говорит одна из работниц.

Сокращают рабочее время и уменьшают оклад

«Прислали уведомление, что с 15 июня рабочий день сокращается на два часа. Сейчас я работаю 6,5 часов, а должна буду только 4,5 часа. Соответственно, пересчитали и зарплату. Мой нынешний оклад составляет 422 рубля. По новому перерасчёту он уменьшится почти на 100 рублей и будет всего 334 рубля. Документ я должна была подписать в течение двух недель», — рассказала одна из работниц почты на селе и добавила, что иначе встал бы вопрос об увольнении.

При этом собеседница отметила, что нагрузка и объём работы увеличиваются. «Сегодня только до обеда было 100 человек. Люди постоянно идут и идут. Кто-то снимает зарплату, кто-то оплачивает коммунальные платежи. Как мне успеть всех обслужить за четыре часа? А ведь ещё есть и другие обязанности. Так получается, что нагрузка увеличится, а зарплата уменьшится», — пояснила она.

Женщина не понимает, почему происходят такие изменения. По её словам, Слуцкий РУПС — прибыльное предприятие. А её почтовое отделение ни разу не сработало в убыток.

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Что ответили на предприятии

В администрации РУП «Белпочта» пояснили, что оптимизация малоприбыльных отделений проводится ежегодно по всей стране.

«Мы регулярно проводим анализ и видим, какой объём работы выполняется тем или иным почтовым отделением. Соответственно, с этим принимаются и следующие меры: кому-то сокращают рабочее время, кому-то, наоборот, увеличивают. Всё зависит от клиентопотока. Единого процесса, чтобы снизить всем сотрудникам режим работы, нету», — ответили на предприятии.