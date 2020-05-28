В Любани поселились совы. Почему жителям ближайших домов от этого стало лучше (фото)

В Любани поселились ушастые совы. Эти лесные пернатые хищники облюбовали для себя аллею в городской черте. Причём напротив расположен квартал многоквартирных домов.

Любанчане рассказывают, что особую активность ушастые совы проявляют вечером. Выгуливаешь собаку, а из густых крон доносится характерное глухое уханье. Или в свете уличного фонаря вдруг мелькнёт что-то чёрное, зловеще хлопающее крыльями, и скроется за ближайшими домами.

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Днём сов всё чаще можно увидеть сидящими на деревьях. А однажды целое семейство «ушастиков» видели резвящимися на газоне перед зданием местного ЦГиЭ.

Любанчане положительно отнеслись к поселению сов на аллее. Ведь они решили одну большую проблему. Дело в том, что здесь традиционно обитала огромная колония грачей. На деревьях громоздились многоэтажные гнёзда общим весом навскидку под полтонны. Шум и гам царили тут от рассвета до заката.

О том, что борьба была жестокой и бескомпромиссной, свидетельствовали тела мёртвых ворон, во множестве валявшиеся в траве под деревьями. В итоге совы загнали каркающих противников в конец аллеи — к оживлённой автостраде. Впрочем, нынче грачиная орава благодаря, вероятно, своему численному превосходству вернула часть традиционных владений. Своеобразная линия фронта установилась где-то примерно на середине.