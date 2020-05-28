«Кур'ер» запускает конкурс рисунков под названием «Каким будет Слуцк после коронавируса». Победители получат подарки от газеты — рюкзак, зонт и другие фирменные презенты.

Какая тема

Представьте, что пандемия коронавируса завершилась и люди начинают жить по-новому. Как вы себе это представляете? Может, это кафе, заполненные людьми в первый день после «карантина». Может, это новые бесплатные дома для медиков, которые лечили больных COVID-19. И так далее.

Какие условия

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Ограничений по возрасту нет.

Один автор может принести/прислать на конкурс не более пяти работ.

Работы могут быть выполнены как на физических носителях, так и в графических редакторах (на компьютере, планшете, телефоне).

Принимаются «фотошопы» и мемы — творческие работы на основе фотографий и фотоколлажей.

Каждую работу необходимо сопроводить информацией: фамилия, имя, возраст автора и контактный телефон.

Работы принимаются до 15 июня включительно.

Куда нести/присылать рисунки