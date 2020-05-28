«Кур'ер» запускает конкурс рисунков под названием «Каким будет Слуцк после коронавируса». Победители получат подарки от газеты — рюкзак, зонт и другие фирменные презенты.
Какая тема
Представьте, что пандемия коронавируса завершилась и люди начинают жить по-новому. Как вы себе это представляете? Может, это кафе, заполненные людьми в первый день после «карантина». Может, это новые бесплатные дома для медиков, которые лечили больных COVID-19. И так далее.
Какие условия
- Принять участие в конкурсе могут все желающие. Ограничений по возрасту нет.
- Один автор может принести/прислать на конкурс не более пяти работ.
- Работы могут быть выполнены как на физических носителях, так и в графических редакторах (на компьютере, планшете, телефоне).
- Принимаются «фотошопы» и мемы — творческие работы на основе фотографий и фотоколлажей.
- Каждую работу необходимо сопроводить информацией: фамилия, имя, возраст автора и контактный телефон.
- Работы принимаются до 15 июня включительно.
Куда нести/присылать рисунки
- Сканированные — на электронную почту vika@kurjer.info, Viber 8 025 959 29 90 (Виктория) или vk.com/kurjer.
- На бумаге (лист/полотно не больше формата А4) или флешке — по адресу: г Слуцк, ул. Ленина, 128 в будние дни с 9 до 17 часов (с 13 до 14 часов — обед).
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