Кто и как будет освобождать от экзаменов выпускников с COVID-19. И что важно знать родителям

Учеников 9-х и 11-х классов, которые во время экзаменов болеют COVID-19 или являются контактами 1-го уровня, освободят от экзаменов. Кто и как будет делать, подробнее рассказало Министерство образования. Итоговые оценки таким детям выставят по результатам годовых отметок.

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По данным Минобра, в период проведения экзаменов центры гигиены и эпидемиологии будут представлять в соответствующий отдел или управление образования местного исполкома списки учащихся, которые болеют COVID-19 или находятся на самоизоляции. В этих списках будет содержаться информация об учащихся, подлежащих освобождению от выпускных экзаменов.

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«На основании полученной информации местные органы управления по образованию подготовят приказ об освобождении учащихся от выпускных экзаменов и оперативно доведут его до учреждений общего среднего образования, — говорится в телеграм-канале ведомства. — Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки».

Важно: родителям выпускников или 9-классников, чьи дети болеют COVID-19 или являются контактами 1-го уровня, нужно будет написать заявление на имя директора школы, гимназии, лицея с соответствующей просьбой об освобождении их ребёнка от выпускных экзаменов. Об этом их предупредит администрация учебных заведений.

Остальные действия будут выполнены местными органами управления образованием, уточнили в Министерстве образования.