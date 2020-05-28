Всем привет! Меня зовут Марта, и я молодая мама. Сегодня мы поговорим о суевериях, связанных с детьми.

Современные мамы все реже используют всем известные средства от сглаза и уже не верят в суеверия, касающиеся их деток. Редкая мать сегодня прячет ребенка от чужих глаз до крещения. Уходит в прошлое и самое любимое средство от сглаза — мало кто сейчас клеит смайлик на лицо малышу, а ведь без этого эффективного оберега раньше не размещалась ни одна фотография в соц.сети.

В группе женского проекта «Lampa» в viber мы спросили у случчанок, какие суеверия и приметы, связанные с детьми они знают и как к ним относятся. Почитайте, что пишут случчанки. Некоторые суеверия вас точно рассмешат:

Оксана Пархоменко: «У меня две дочки. Примет слышала множество и смешных и не очень. При первом купании девочке в водичку надо положить золотое украшение, чтобы в достатке жила, а мальчику под ванночку книги, чтобы умным был. Не переступать лежачего ребенка, говорят, не вырастет, а еще слушала чтобы переломов в детстве не было. И я не фотографирую спящих своих девчонок, не знаю почему».

Elena Bogomolova: «В зеркала малыша нельзя показывать до первого зуба, а то не вырастут зубы».

Катя Соколова: «После крещения оставить какую-либо вещь (носочки, шапочку и т. п. ) положить рядом с иконой, если ребенок заболел или вы считаете, что ребенка сглазили, нужно его обтереть этой вещью и положить обратно. Еще слышала, что причесывать девочек просто так нельзя, будущее путаешь и стричь родителям тоже нельзя, жизнь ребенку уменьшаешь».

Марина Шуманская: «При первом купании девочки в воду сахар нужно насыпать, чтобы была красивой и нравилась мальчикам».

Ленусик: «Когда ребенок не говорит, только мама и папа, но все понимает и издает звуки животных, ему нужно чаще говорить и учить слово „камень“, когда вы на улице. Когда он отчетливо скажет это слово — он заговорит. Проверено на своих детях и на племянниках. Совет дала бабуля».

Елена: «1- Чтобы ребенок заговорил — нужно ему губы побить хвостом живой рыбы. 2-Спящего фотографировать нельзя, т.к. душа испугается. 3 — Если ребенок не ходит — нужно перерезать ножом „невидимую нить“ тогда он пойдет. Мои родители умудрились это сделать, не знаю совпадение или нет, но после этого сын начал топать. 4 — До крещения нельзя показывать ребенка чужим, т.к. могут сглазить. Наверное, мед. персонал роддома не считается. 5- Как исполниться год — обязательно подстричь налысо. Когда у меня спрашивали, подстригла я сына или нет и получали отрицательный ответ — так удивлялись. 6 — От сглаза ребенку нужно прикрепить на одежду булавку вниз головкой, положить освященную в церкви соль в изголовье кроватки и коляски».

Anastasiya: «Ох, эти предрассудки. Американцы, вообще, про них не слышали. Делают бебишаур до рождения детей, после рождения выкладывают фото, показывают всем детей и, ничего у всех зубы, у всех здоровые дети. Сама избавилась от всех предрассудков, переехав и проще жить стало».

Комментарий слуцкого психолога Марины Чижик:

Вера в приметы — часть национальной культуры. Есть люди, которые не подвергают сомнению свои слова и действия, а большинство продолжают стучать по дереву, плевать через плечо и опережать дорогу чёрной кошке.

Каждая примета появилась не на пустом месте: рассыпал соль — к ссоре (соль была очень дорогим продуктом — попробуй рассыпь его). На угол сядешь — замуж не пойдёшь: (на углу сажали непочётных гостей, а шанс выйти замуж без приданого был очень мал). Разобьёшь зеркало — жди беды (первые зеркала появились у состоятельных людей и стоили дорого, если прислуга их разбивала — её наказывали).

Мать и ребёнок — очень уязвимы, поэтому их мир окутан суевериями. С помощью примет люди считали, что могут защитить себя. Какую роль выполняют приметы:

Ослабляют тревожность хотя бы на время, дают самоуспокоение (выполнив простое действие, человек снижает уровень ситуативной тревоги). Присядем на дорогу — и вот в пути уже не так страшно. Постучал по дереву- плохое не случится. Воспитывает определённые черты. Есть с ножа нельзя — злым будешь (воспитывает безопасность, ответственность). Не свисти — денег не будет (воспитывает сдержанность). Выполняет функцию прогноза-предсказания будущего. Апрель с водою — май с травою. Событие плюс прогноз равно страховка от неудачи. Организовывающая функция. До рождения малыша не покупать ему предметы гардероба.

Верить или не верить в приметы, дело каждого человека. Если вы замечаете за собой одно и тоже ритуальное действие и хотите от него избавиться (стучим по дереву, не передаём вещи через порог и т. д. ), стоит изучить историю данной приметы. Вера в её силу может ослабляться с пониманием её происхождения.

P.S. Я считаю, что каждая мама вправе исполнять ритуалы, следовать обрядам, изготавливать обереги, если она верит, что это защищает ее детей. Главное, чтобы эти действия не вредили ребенку и окружающим. Мама должна быть спокойна, зная и веря, что ее малыш под защитой. Лично я использую красную нитку, прячу фигу в карман и плюю через левое плечо, если вижу, что кто-то смотрит на моего малыша своим «дурным глазом». Тьфу-тьфу-тьфу!)

Марта Грибко, @marta_gribko