В феврале «Кур'ер» рассказал как жильцы подъезда дома № 1 на улице Пионерской в Слуцке страдают от соседства семьи, ведущей асоциальный образ жизни. Жители побывали на приёме у председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского и попросили власть вмешаться и выселить дебоширов, которые к тому же имеют огромные коммунальные долги.
По следам публикации «Кур'ера» об этом случае писали и другие СМИ. Глава района обязал ответственные ведомства принять исчерпывающие меры в течение двух месяцев. «Кур'ер» узнал, как исполнено поручение председателя райисполкома.
«Спокойная жизнь пока не наступила»
По словам жильцов, спокойная жизнь в подъезде так и не наступила.
«Ещё 18 марта нам пришёл официальный ответ на коллективное обращение, в котором было сказано, что Бондаревич И.И. 3 марта под роспись вручено предупреждение о расторжении договора найма и выселении из жилого помещения, — рассказала Зинаида, жительница подъезда. — На погашение задолженности ЖКХ дало им один месяц. Прошло уже больше двух месяцев, но долг и пеня только растут. На 8 мая задолженность по коммунальным услугам ими не выплачена и вместе с пеней составляет 8 811 рублей. Мы не понимаем, почему одни должны платить за квартиру, а другие — нет.
Пьянки в этой квартире, по словам Зинаиды, продолжаются. За это время из-за поведения соседей жильцы вызывали милицию.
«Сын Бондаревич неоднократно мне угрожал. Я знаю, что ЖКХ взяли женщину на работу, но это никак ничего не изменило. Как пили, так и пьют. Мы (жильцы подъезда — прим. редакции), когда были на приёме, просили власти выселить асоциальную семью и обеспечить добропорядочным жителям спокойную жизнь, но за отведенных председателем для решения этого вопроса два месяца для нас ничего не изменилось».
Ещё одно обращение к власти
Зинаида повторно, 13 мая, обратилась к председателю райисполкома Андрею Янчевскому, чтобы узнать, когда вопрос будет решён окончательно.
В личной беседе, по словам Зинаиды, глава района ответил, что по предоставленной ему информации женщина трудоустроена, начала выплачивать долг и встала на путь исправления. «Если там что-то случится снова, то будем разбираться», — сказал Андрей Янчевский.
«Не понимаю, почему так происходит: до сих пор нет ни порядка, ни выселения, — сказала Зинаида Кольцова. — Ведь когда люди пришли к председателю на приём, то присутствующие там представители милиции и ЖКХ подтвердили, что нарушений уже достаточно. „Все нарушения налицо. Такого не может быть, что нет процедуры, возможности повлиять на эту ситуацию: либо призвать их к порядку, либо выселить /…/ Люди ждут и смотрят, есть справедливость на свете и власть или нет“, — сказал тогда Андрей Янчевский. Теперь мы вынуждены задаваться вопросом: сколько ждать?».
Что сказали представители ЖКХ
Чтобы узнать, как продвигается решение этого больного для людей вопроса, «Кур'ер» обратился в Слуцкое ЖКХ.
Официальный ответ:
«При рассмотрении коллективного обращения жителей дома № 1 по ул. Пионерской г. Слуцка в отношении жилого помещения государственного жилищного фонда по адресу: г. Слуцк, ул. Пионерская, д. 1, кв. 18, проведены комиссионные обследования санитарного и технического состояния с выдачей нанимателю Бандаревич И.И. предписаний по устранению выявленных недостатков.
На момент последнего обследования жилое помещение находится в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии, со стороны нанимателя принимаются меры по наведению порядка, уборке жилого помещения и дальнейшему поддержанию жилого помещения в надлежащем состоянии.
В настоящее время жалоб в отношении Бандаревич И.И. о противоправном поведении и нарушении правил содержания жилых помещений не поступает.
Исходя из экономической целесообразности, принятия всех возможных мер по взысканию задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением и принимая во внимание, что выселение является крайней мерой, подача искового заявления в суд о выселении отложена. Бандаревич И.И. трудоустроена рабочим по комплексному обслуживанию и уборке ЖЭУ-2. Задолженность и оплата жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться в порядке удержания из заработной платы Бандаревич И.И.
Кроме того, задолженность, образовавшаяся по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением, обращена на взыскание в установленном законодательством порядке через органы принудительного исполнения и суд".
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