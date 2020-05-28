В феврале «Кур'ер» рассказал как жильцы подъезда дома № 1 на улице Пионерской в Слуцке страдают от соседства семьи, ведущей асоциальный образ жизни. Жители побывали на приёме у председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского и попросили власть вмешаться и выселить дебоширов, которые к тому же имеют огромные коммунальные долги.

По следам публикации «Кур'ера» об этом случае писали и другие СМИ. Глава района обязал ответственные ведомства принять исчерпывающие меры в течение двух месяцев. «Кур'ер» узнал, как исполнено поручение председателя райисполкома.

«Спокойная жизнь пока не наступила»

По словам жильцов, спокойная жизнь в подъезде так и не наступила.

«Ещё 18 марта нам пришёл официальный ответ на коллективное обращение, в котором было сказано, что Бондаревич И.И. 3 марта под роспись вручено предупреждение о расторжении договора найма и выселении из жилого помещения, — рассказала Зинаида, жительница подъезда. — На погашение задолженности ЖКХ дало им один месяц. Прошло уже больше двух месяцев, но долг и пеня только растут. На 8 мая задолженность по коммунальным услугам ими не выплачена и вместе с пеней составляет 8 811 рублей. Мы не понимаем, почему одни должны платить за квартиру, а другие — нет.

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Пьянки в этой квартире, по словам Зинаиды, продолжаются. За это время из-за поведения соседей жильцы вызывали милицию.

«Сын Бондаревич неоднократно мне угрожал. Я знаю, что ЖКХ взяли женщину на работу, но это никак ничего не изменило. Как пили, так и пьют. Мы (жильцы подъезда — прим. редакции), когда были на приёме, просили власти выселить асоциальную семью и обеспечить добропорядочным жителям спокойную жизнь, но за отведенных председателем для решения этого вопроса два месяца для нас ничего не изменилось».

Ещё одно обращение к власти

Зинаида повторно, 13 мая, обратилась к председателю райисполкома Андрею Янчевскому, чтобы узнать, когда вопрос будет решён окончательно.

В личной беседе, по словам Зинаиды, глава района ответил, что по предоставленной ему информации женщина трудоустроена, начала выплачивать долг и встала на путь исправления. «Если там что-то случится снова, то будем разбираться», — сказал Андрей Янчевский.

«Не понимаю, почему так происходит: до сих пор нет ни порядка, ни выселения, — сказала Зинаида Кольцова. — Ведь когда люди пришли к председателю на приём, то присутствующие там представители милиции и ЖКХ подтвердили, что нарушений уже достаточно. „Все нарушения налицо. Такого не может быть, что нет процедуры, возможности повлиять на эту ситуацию: либо призвать их к порядку, либо выселить /…/ Люди ждут и смотрят, есть справедливость на свете и власть или нет“, — сказал тогда Андрей Янчевский. Теперь мы вынуждены задаваться вопросом: сколько ждать?».

Что сказали представители ЖКХ

Чтобы узнать, как продвигается решение этого больного для людей вопроса, «Кур'ер» обратился в Слуцкое ЖКХ.

Официальный ответ:

«При рассмотрении коллективного обращения жителей дома № 1 по ул. Пионерской г. Слуцка в отношении жилого помещения государственного жилищного фонда по адресу: г. Слуцк, ул. Пионерская, д. 1, кв. 18, проведены комиссионные обследования санитарного и технического состояния с выдачей нанимателю Бандаревич И.И. предписаний по устранению выявленных недостатков.

На момент последнего обследования жилое помещение находится в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии, со стороны нанимателя принимаются меры по наведению порядка, уборке жилого помещения и дальнейшему поддержанию жилого помещения в надлежащем состоянии.

В настоящее время жалоб в отношении Бандаревич И.И. о противоправном поведении и нарушении правил содержания жилых помещений не поступает.

Исходя из экономической целесообразности, принятия всех возможных мер по взысканию задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением и принимая во внимание, что выселение является крайней мерой, подача искового заявления в суд о выселении отложена. Бандаревич И.И. трудоустроена рабочим по комплексному обслуживанию и уборке ЖЭУ-2. Задолженность и оплата жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться в порядке удержания из заработной платы Бандаревич И.И.

Кроме того, задолженность, образовавшаяся по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением, обращена на взыскание в установленном законодательством порядке через органы принудительного исполнения и суд".

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