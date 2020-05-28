В 2019 году Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» стал первым в области и был награждён автомобилем Geely Atlas, двум сотрудникам присвоено почётное звание «Заслуженный работник». В этом году Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» отмечает 75-летие.

История

Вся история Бюро технической инвентаризации начинается с 5 мая 1945 года. За весь послевоенный период начальником БТИ было 8 человек, из них 4 участника ВОВ: Варлашин В. Н., Бебчик И. Г., Гусак Г. Г., Павлюц Э. Ф. Все они награждены орденами и медалями СССР, некоторые участники войны имеют иностранные награды. В честь Павлюца Э. Ф., первого секретаря подпольного райкома комсомола в годы войны, названа улица в г. Осиповичи.

75 лет работы на благо общества Вся история Бюро технической

инвентаризации начинается с 5 мая 1945 года, о чём свидетельствует постановление СНК БССР. Одним из подотделов при Слуцком Горкомхозе являлось Бюро технической инвентаризации.

К сожалению, довоенных документов не сохранилось. Первым послевоенным начальником БТИ был назначен Варлашин В. Н., который вступил в должность 31 августа 1945 года.

Развитие

За время существования Слуцкого филиала в подчинении было от 3 до 6 районов, выполнялся большой спектр работы в городах и районе. Так, до 1976 года БТИ занималось всем индивидуальным строительством, т. е. готовило проект решения исполкома на выделение земельного участка и проект строительства жилого дома.

В настоящее время Слуцкий филиал обслуживает:

Люди — главная ценность

Золотой фонд Слуцкого филиала — люди, которые проработали на предприятии большую часть жизни, и сотрудники, которые продолжают их работу сегодня. Это Варлашин В. Н., Варлашин Э. В., Кастюкевич Г. Ф., Заяц Л. А., Дорошко В. Н., Василевская Т. Ф., Ильюкевич Г. З., Протасевич Р. П., Яцко Л. В., Мамаева А. К., Куделько А. И., Чигир Н. Н., Строкатова И. А. Они помогают молодому поколению примером, советом.

Трудовой коллектив Копыльского бюро

Трудовой коллектив Солигорского бюро

Сотрудницы Солигорского бюро

Сотрудник Солигорского бюро

Сотрудницы Солигорского бюро



В здании Слуцкого филиала

РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации

и земельному кадастру» есть небольшой «уголок истории», в котором собраны документы, фотоснимки, награды и старинные измерительные приборы. Слуцкий филиал оснащён современным оборудованием, необходимым для эффективной работы. Сотрудник Слуцкого филиала на своём рабочем месте Сотрудница Слуцкого филиала на своём рабочем месте

Поздравление

Молодые кадры приходят более подготовленными к современным условиям, они владеют не только компьютерной техникой, но и оргтехникой, GPS, осваивают новые виды работ.

Павлейчик В. М, начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», поздравил работников с юбилеем:

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с 75-летием Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»!

Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот!

Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие — в ежедневной жизни.

Виды услуг

Оценка имущества

В филиале работают 4 оценщика. Специалисты проводят независимую оценку капитальных строений, изолированных помещений, не завершённых строительством объектов, земельных участков, машин оборудования, инвентаря, материалов, транспортных средств. Кроме того, проводится экспертиза достоверности оценки.

Регистрация недвижимости

Филиал занимается государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. В рамках реализации принципа экстерриториальности граждане смогут удостоверить договор с недвижимым имуществом в любой организации по государственной регистрации вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости.

Медиация

Чтобы уладить спорные вопросы с партнёрами, бывшими супругами, необязательно обращаться в суд. Осваивается новая услуга — медиация. Посредник (медиатор) разберётся в конфликте и поможет достичь мирного соглашения, условия которого будут устраивать обе стороны.

Техническая инвентаризация сооружений

Филиал сотрудничает с такими крупными заказчиками, как ОАО «Беларуськалий», УП «Мингаз», РУП «Минскэнерго», РУП «Белтелеком».

Топографическая съёмка земельного участка

Одним из новых видов услуг является топографическая съёмка земельного участка. Процедура отображает рельеф местности, наземные и подземные коммуникации, здания и сооружения, растительность.

Инвентаризация зелёных насаждений

Филиал постоянно развивается, внедряются новые услуги. Одно из направлений — инвентаризация зелёных насаждений. В 2019 году проведён учёт общей площадью более 200 га. Планируется использовать передовые технологии при выполнении работ по технической инвентаризации в полевых условиях. Благодаря планшетным компьютерам со специальным программным продуктом процесс выполнения полевых работ будет автоматизирован.