В «Кур'ер» поступают сообщения от жителей Слуцка, в которых они рассказывают, что администрация магазинов не контролирует соблюдение мер безопасности в торговых залах. Вот одно из них.
Случчанку Зою Михайловну беспокоит, что в супермаркете на улице Ленина целый день скопление народа, а в одном из магазинов микрорайона «Чехова-Ивановского» продавцы сами не носят маски.
«Моя дочь 21 марта хотела зайти в магазин на улице Ленина, но дальше дверей не прошла, — сказала Зоя Михайловна. — Она посмотрела, что там огромное скопление народа, на кассах — толпы, дышат друг другу в затылок, большинство покупателей без масок и никакой дистанции не соблюдают. И это сейчас, когда больные коронавирусом по всему миру каждый день умирают.
Почему администрация магазина не регулирует потоки покупателей, не требует соблюдать дистанцию? Ведь за то, что происходит в магазине, отвечают они.
Что говорить про большой магазин, когда и в моём рядом с домом уже расслабились и не соблюдают всех правил. Поначалу там все сотрудники ходили в масках, пол без конца мыли, пахло хлоркой. А теперь что?
Пришла на днях, кассир обслуживает без маски и без перчаток. Я говорю: «Почему вы без средств защиты?», а она объясняет, что ей дышать трудно. Я вызвала директора и сказала, что не хочу, чтобы меня обслуживал кассир без средств защиты. Она сказала, что не может заставить кассира надеть маску, и вызвала другую сотрудницу, которая обслужила меня в средствах защиты.
Хочется прокричать: «Люди, одумайтесь! Что вы делаете?!»
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