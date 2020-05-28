К наркоманам и проституткам добавились больные коронавирусом. О чём в Слуцке говорят бабки возле подъезда

Позавчера к моему подъезду приехала «скорая». Медики в защитных костюмах забрали кого-то. Я сама не видела — рассказала соседка. Оказалось, что никто не знает, кого же забрали — не рассмотрели.

В моём подъезде живут пенсионеры. Обычно они выходят дышать свежим воздухом на скамейки. Собственно, и во время пандемии тоже. И вот жильцы начали выяснять, у кого же оказался коронавирус. Хотя, возможно, человека могли забрать с подозрением на него.

Первой под удар попала моя мама, потому что, по логике пенсионеров, она носит маску и перчатки, значит, у нас в семье коронавирус, а забрали мою тётю или меня.

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Почему решила написать об этом? Очень прошу взрослых людей: рассказывайте своим бабушкам, дедушкам, пожилым родителям, что если человек носит маску и перчатки, то это не значит, что он болен!

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