Вопрос-ответ. Можно ли в поликлинике Слуцка сделать флюорографию

В конце марта по приказу Минздрава в поликлиниках временно отменили проведение диагностических исследований, в том числе и флюорографии. Читатели «Кур`ера» спрашивают, как сейчас обстоят дела.

Во взрослой поликлинике Слуцка ответили, что прохождение флюорографии возобновлено.

«Поскольку во время плановой флюорографии зачастую диагностируют серьёзные заболевания, отменить её прохождение надолго нельзя. Сейчас при необходимости её делают в прежнем режиме», — ответили в поликлинике.

Для прохождения флюорографии и рентген-снимков работает электронная очередь. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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В печатном номере газеты «Кур`ер» от 28 мая читайте обзор на часто задаваемые вопросы: что можно и что нельзя сейчас сделать в поликлинике Слуцка.

Можно ли сделать ЭКГ или УЗИ?

Можно ли сдать анализы?

Как пройти водительскую комиссию и профосмотр?

Как посещать врача людям с хроническими заболеваниями?

Изменился ли график приёма узких специалистов?