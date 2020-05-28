Как белорускам помогли переехать в Польшу. Две истории

«Кур'ер» рассказывает истории двух белорусок, которые переехали в Польшу. Они воспользовались программой «Хороший старт в Польше», которая помогает польским иммигрантам с документами и адаптацией.

Анна

Думала о переезде в другую страну уже несколько лет. Выбирала между Польшей и Германией. Но всё-таки выбрала Польшу: здесь язык и культура ближе к белорусским. Из Польши удобнее добираться до Беларуси. Считаю, что для молодых людей возможностей и перспектив в ЕС намного больше, чем в Беларуси. В Европе лучше получать образование, по ней можно свободно путешествовать. Найти работу во Вроцлаве — вопрос нескольких дней. Вся молодёжь освобождена от многих налогов, и поэтому получается хорошая зарплата.

О программе «Хороший старт в Польше» я узнала, в принципе, случайно. Подруга рассказывала, как во Вроцлаве была на тренингах для иностранцев. Зашла на их сайт, оказалось, идёт набор на проект. Решила попробовать свои силы.

Чтобы попасть в проект, вначале нужно подать заявку, потом вам назначат собеседование по телефону. Можно общаться на польском, можно на русском, кому как удобнее. Если всё в порядке — вам вышлют приглашение на проект и договор по почте. Без проекта не уверена, что сейчас была бы в Польше. Мои родители не сильно одобряли идею переезда, отговаривали. Если бы не договор с «Хорошим стартом в Польше», убедить родителей было бы намного труднее. Да и сама я бы не решилась ехать «в никуда». Другое дело, когда всё согласовано и есть принимающая организация, с разрешением и лицензией и так далее. Важно, что организаторы помогают открыть визу на год, без этого тоже бы ничего не вышло. На месте на первое время предлагают поселиться в их общежитии (коливинге), потом нужно арендовать своё жильё.

Проект интересный и не сложный — несколько раз в неделю лекции и экскурсии, можно делать разные волонтёрские поручения. Например, помогать другим иностранцам во Вроцлаве, можно писать заметки на блог. Организовывают встречи с интересными людьми, интеграционные встречи. В остальное время можно делать что хочешь — путешествовать или работать, можно учить язык.

Я приехала в Польшу без особенных знаний о стране, поэтому всё для меня было интересно — как открыть счёт в банке, как подписать договор на квартиру, как поступить в вуз, какие есть права и обязанности у жителей и так далее. Было интересно поговорить с мигрантами, которые в Польше уже много лет, расширить круг общения.

У меня в Польше очень много планов: вначале окончу магистратуру, потом планирую работать. Появилось много друзей среди поляков и украинцев. Во Вроцлаве украинцев много, а вот белорусов здесь мало. Люблю путешествовать, каждые несколько месяцев куда-то езжу, дешёвые авиабилеты есть в Швецию, Италию, Испанию, Францию и вообще куда угодно.

Екатерина

Про переезд мы с мужем думали давно. Однако не сразу решили со страной. Оказалось, что Польша нам подходит идеально. Страна находится недалеко, быстро развивается. Польский язык имеет много схожего с родным белорусским.

Мы лёгкие на подъём, любим поездки и приключения. Переезд для нас — возможность попробовать начать всё с нуля, пожить в новом месте.

Из фейсбука мы узнали про программу «Хороший старт в Польше». Изучили информацию, связались с руководителями. Прошли собеседование. Нам всё понравилось. Судьба подкинула нам такой прекрасный сценарий, когда ты не просто едешь, а тебя в процессе ещё и учат, как это сделать правильно.

Как участник проекта ты получаешь национальную визу «D». На месте тебе помогут с жильём и сориентируют по всем вопросам: от мелких бытовых до крупных, вроде открытия бизнеса или учёбы. Мы как раз хотим открыть бизнес. Нам объяснили все нюансы.

Проект дал в первую очередь уверенность в себе. Ты знаешь, что на твои вопросы всегда ответит ментор, не чувствуешь себя чужаком в новой стране.

В марте в Польше ввели строгий карантин, и мероприятия в проекте вынужденно прекратили. Ждём с нетерпением, когда снимут карантин.

В Польше мы уже нашли жильё, перевезли вещи. Очень довольны тем, как всё сложилось. На время карантина решили вернуться в Беларусь, чтобы закончить здесь свои дела окончательно и возвращаться после открытия границ в новую жизнь.

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