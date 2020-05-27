ЕС одобрил соглашение по визам. С 1 июля «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро

Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. Об этом говорится в заявлении Совета, распространённом в среду, 27 мая, в Брюсселе, пишет TUT.BY.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Как ранее поясняли в белорусском МИД, «соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после получения соответствующего уведомления от европейской стороны».

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КОНТЕКСТ. Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе.

Законы о ратификации соглашений были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики 2 апреля. Александр Лукашенко подписал их 9 апреля, завершив процедуру ратификации. 13 мая соглашения одобрил Европарламент.