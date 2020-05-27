В среду, 20 мая, «Кур'ер» побывал на открытии магазина «Виталюр» в Слуцке и отметил 10 фишек, ради которых стоит приходить в новый магазин. Судите сами.

1. Салат-бар

2. Вы видите, как всё готовят

3. Курица-гриль

Это новинка для Слуцка. Подходишь к «бару» и выбираешь ингредиенты для салата по своему вкусу и рецепту. Всё по одной цене и на вес. В магазинах «Виталюр» в других городах пользуется огромным успехом и является фишкой этой торговой сети.Суши-мастера прямо в присутствии покупателей готовят суши. Всё открыто, всё честно. Та же история с пиццами. Если нет времени наблюдать за приготовлением, то можно купить уже готовые пиццы и роллы. А можно позвонить и заказать всё заранее. Прийти за готовым, свежим и горячим.

Большой «шкаф» за стеклом, в котором тоже можно наблюдать, как готовится блюдо. Не хотите курицу целиком, есть порции в термолотках. Они всегда тёплые, порции разные, на выбор.

4. Мясо и бесплатные услуги

Реклама

У «Виталюра» есть свой цех обвалки мяса. А ещё здесь можно сделать из мяса фарш. Его прокрутят бесплатно. Тут же, на ваших глазах. Мясо вам могут порезать и замариновать. Заплатите только копейки за маринад. Аналогичная услуга работает рядом — в колбасном отделе. Покупаете колбасу. И, если нужно, вам её сразу же нарежут и упакуют в вакуумную упаковку. Тоже бесплатно.

5. Прямой импорт

Товары для «Виталюра» поставляются от 650 поставщиков из 34 стран. Выгода для вас очевидна: это значит дешевле для покупателя и всё самое свежее. Фрукты, например, напрямую из Испании, рыба — из Норвегии.

6. Хлеб и кондитерские изделия

Подовый хлеб пекут в Слуцке в «Виталюре». Буханки огромные. Хотите — берите всю, хотите — просите отрезать столько, сколько вам нужно. Хоть на раз, для бутерброда. Для любителей сладенького — оригинальные кондитерские изделия, которые тоже пекут в Слуцке. Есть хит — «Мохито-шпинат».

7. Кофе и доверие

Беспрецедентная вещь для Слуцка. В торговом зале установлена кофемашина. Свежемолотый, свежезаваренный кофе вы можете выпить, пока выбираете покупки, прогуливаясь по торговому залу. Всё построено на доверии: на кассе говорите, что взяли кофе.

Но и это ещё не всё. На кофемашине стоит корзина с «вкусняшками». Если берёте кофе, то «вкусняшка» к нему стоит 1 копейку. Не 1 рубль, а 1 копейку.

8. Рыбный профиль

Это фишка «Виталюра»: огромный ассортимент рыбы, прямые поставки от производителей, вкусные цены. А ещё рыбу можно прямо на месте почистить и разделать. Для многих хозяек этот процесс — самый нелюбимый. В «Виталюре» есть возможность избежать этой работы. Выбираете рыбу, и вам её почистят и разделают за пару минут. Придя домой, вам останется только приготовить из рыбы блюдо.

9. Ценники и благотворительность

Ориентироваться просто. Есть «Дивные цены», есть специальные цены для обладателей карт «Виталюр», есть товары, по которым можно выиграть квартиру, машины и другие призы. И есть ценники с акциями персонально для вас. А есть «Товары добра» — процент от стоимости товара идёт на благотворительные цели. Каждый месяц «Виталюр» собирает и перечисляет по 22−23 тысячи рублей.

10. Карточки, бонусы, скидки

У «Виталюра» есть своя программа лояльности со скидкой до 7%. Участники программы могут выбрать свой «День Клиента», когда скидка предоставляется вне зависимости от суммы чека. А ещё есть скидка 10% — подарок на день рождения покупателя.

Для пенсионеров и многодетных семей скидка 7% действует каждый понедельник и 3% в другие дни до 15.00.

Также карта «Виталюр» даёт право участвовать в рекламной игре, в которой разыгрываются автомобили и квартира.

ОДО «ВИТАЛЮР», УНП 100 321 458