Упали продажи и не можете восстановить из-за кризиса 2020? Тогда Вам точно стоит посетить вебинар, который пройдет при поддержке Битрикс24.

28 марта в 11:00 пройдет вебинар «Перезагрузка24. Настраиваем продажи на производстве или в сервисном центре» (программа вебинара здесь).

Вебинар будет полезен:

собственникам бизнесов;

руководителям компаний;

руководителям отделов продаж и маркетинга.

Вебинар состоит из трех блоков:

Ускорение продаж производственного предприятия;

Правовые моменты в построении IP-телефонии Беларуси;

Автоматизация сервисного центра: от заявки до постпродажи.

Если Вы хотите до середины июня 2020 восстановить свои продажи и в течение последующих 4 месяцев увеличить выручку на 30%, тогда Вам точно нужно посетить вебинар.

Производственные организации еще долго будут восстанавливаться от кризиса 2020. На вебинаре Вы получите прикладные решения по ускорению восстановления для производственника. Будут рассмотрены успешные примеры оптимизации работы отделов продаж, а также причины, по которым не всегда отделы продаж работают эффективнее. Разработаем стратегию продаж старым клиентам.

Также получите решения по организации совместной работы всех отделов продаж в одном интернет-пространстве и выводу отдела продаж на удаленную работу.

В отдельном докладе Дмитрий Литвинчук покажет модель онлайн-приёма заказов для сервисных центров и автоматизации постпродаж.

Отраслевые доклады разбавит Андрей Шестопалов, который «разложит по полочкам» всю информацию про IT-телефонию для тех, кто с ней еще не разобрался.

Спикеры:

Дмитрий Литвинчук, маркетолог-экономист. Уже более 5 лет внедряет CRM-системы в компаниях малого и микробизнесов.

Андрей Шестопалов, директор Bixiom. Реализовано более 110 комплексных проектов за 6 лет.

Партнеры вебинара:

ИП Литвинчук Д.П. УНП 291 538 388