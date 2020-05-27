Новости партнёров Настоящий рыбный пир. Приглашаем в отдел «Продукты» магазина «Дом торговли» Отдел рекламы - 27 мая 2020, 17:58 0 Большой ассортимент свежемороженой рыбы по выгодным ценам предлагает отдел «Продукты» магазина «Дом торговли» (ул.Ленина, 138). Настоящий рыбный пир! Реклама Приглашаем за покупками! КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568 Реклама ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Новости партнёров Вебинар «Перезагрузка24. Настраиваем продажи на производстве или в сервисном центре» Новости партнёров Будем знакомы! Новые бренды — прежний вкус и качество! Новости партнёров 30 дней бесплатного доступа для новых подписчиков услуги «Кино и сериалы START» в приложении МТС ТВ Новости партнёров 29 мая «Чёрная пятница» в универмаге «Слуцк» Новости партнёров КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает. Новые товары и интересные предложения в наших магазинах Комментарии: будем признательны за ваши отзывы. Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
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