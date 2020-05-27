Большой ассортимент свежемороженой рыбы по выгодным ценам предлагает отдел «Продукты» магазина «Дом торговли» (ул.Ленина, 138).

Настоящий рыбный пир!

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univermag-slutskПриглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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