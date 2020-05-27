Cлуччанин снял документальный фильм о «китайском заводе» в Светлогорске и людях, которые добиваются его закрытия (посмотрите прямо сейчас)

Случчанин Сяржук Кийко, автор фильма «Светлогорское пятно», рассказывает, какая экологическая ситуация на самом деле сложилась в Светлогорске в связи с целлюлозным заводом.

Местные активисты уже несколько лет борются за прекращение работы завода беленой целлюлозы в Светлогорске. Сяржук Кийко пообщался с экологическими активистами Анатолием Змитровичем, Сергеем Дайнеко, Андреем Смолянчуком, Татьяной Носковой, жителями деревни Якимова Слобода, которую неоднократно накрывало пеплом, и другими.

Премьера фільма состоялась сегодня, 27 мая, на YouTube

Фильм опубликован на видеохостинге YouTube

Реклама

Это первый документальный фильм, снятый случанином. Напомним, что Сяржук Кийко ранее работал в газете «Кур'ер», известен нашему читателю, например, материалом о дедовщне в белорусской армии: «Ці засталася „дзядуха“ ў сучасным беларускім войску».