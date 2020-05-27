В Минской области в два раза уменьшили ставки единого налога для ИП и физлиц

Индивидуальные предприниматели и физлица будут платить единый налог в два раза меньше. Об этом свидетельствует решение Минского областного Совета депутатов от 15 мая № 190 «О налогообложении».

«Решение № 190 вступило в силу с 23 мая и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, — сообщили „Кур'еру“ в Слуцкой налоговой инспекции. — Обращаем внимание, что в II и III кварталах индивидуальные предприниматели должны будут определять 40-кратную сумму единого налога, исходя из размера применяемых ставок единого налога без учёта снижения размера ставок, предусмотренного решением № 190. Такой механизм выработан на основании разъяснения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь».