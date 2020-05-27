Детский травматизм — одна из серьёзных социальных проблем, которая не только угрожает жизни и здоровью детей, но влечёт и проблемы для родителей.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребёнка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. Поэтому одна из основных задач родителей — предупреждение детского травматизма.

Чаще травмы возникают дома. Особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем и остаются без присмотра взрослых. Реже встречаются травмы, связанные с городским транспортом, со случаями в школе, во время занятий спортом, утопления и отравления.

Реклама

Цифры статистики детского травматизма не могут оставить равнодушным ни одного взрослого человека: от внешних причин в 2016 году погибло 154 ребёнка, в 2017 году — 146 детей, в 2018 году — 137 детей, в 2019 году — 120 детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в двух направлениях: