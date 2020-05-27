Что изменится в Беларуси с 1 июня

В Беларуси с 1 июня повысятся некоторые тарифы на коммунальные услуги. В сельских магазинах можно будет обналичить деньги с банковской карты. Начнётся летняя оздоровительная кампания для детей, а некоторые страны откроют границы для белорусов. И снова подорожают сигареты.

Повысятся тарифы ЖКУ

В Беларуси с 1 июня повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. Они увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал.

Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов. Стоимость отопления рассчитывается по общей площади квартиры и по показаниям общедомового счётчика расхода теплоэнергии. Если в доме не установлен счётчик на отопление, то счёт за эту услугу зависит от общей площади квартир и средних нормативов расхода теплоэнергии на отопление квадратного метра общей площади.

Также с 1 июня вырастут тарифы на газ для домов и квартир с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами. Например, кубометр природного газа подорожает с 0,1205 до 0,4213 рубля. После завершения летнего сезона тариф снизится до 0,1271 рубля за кубометр природного газа.

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Снять деньги с карты можно будет в магазине

С 5 июня 2020 года наличные деньги держателям банковских карточек могут выдаваться через кассовое оборудование, подключённое к системе контроля кассового оборудования в сельской местности (территория Беларуси, за исключением посёлков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой превышает 2 тыс. человек), малых городских поселениях (территория посёлков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой составляет более 2 тыс. человек, но не превышает 10 тыс. человек), территории вне населённых пунктов. Деньги могут выдавать юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги. В рамках одной операции может быть выдано не более 5 базовых величин включительно (сейчас 1 БВ — Br27). С 1 января 2022 г. данной услугой можно будет воспользоваться на остальной территории страны.

Откроются детские оздоровительные лагеря

Летний оздоровительный сезон в Беларуси начнётся с 1 июня. В Слуцке пришкольные лагеря примут детей 3 июня, а загородные — 15 июня.

Число мест в них будет зависеть от количества желающих посещать такие лагеря.

Для белорусов откроются морские курорты

Белорусы смогут улететь на берег Адриатического моря в Албанию с 12 июня. Возобновление полётов согласовали принимающие страны. Власти Албании официально подтвердили, что готовы работать с белорусами. Чартеры начнут летать с 12 июня каждый вторник и четверг в аэропорт столицы Албании Тираны, как это и планировалась раньше. Хотя туристический сезон в стране начнётся уже 1 июня для граждан соседних государств и Украины. Для стран-соседок границы Черногории откроются с 1 июня, а для белорусов только с 15 июня. Первые рейсы запланированы на 16, 19 и 20 июня.

Визы в Египет по-новому

Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте вводятся с 1 июня 2020 года. Граждане 46 стран имеют право получать визу на границе, продлить (с 30 дней с возможностью двукратного продления) разрешённый период пребывания в стране по туристической визе и создать новый тип туристической многократной визы на пять лет. По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но максимальное количество дней пребывания при однократном въезде не сможет превышать 90 дней.

Подорожают сигареты

Цены на некоторые марки сигарет вырастут с 1 июня. Подорожание составит от 5 до 25 копеек.