Аналитики Picodi.com подсчитали, сколько денег белорусы вынуждены тратить в связи с появлением нового члена семьи. Учли покупку набора одежды во время беременности и сумки в роддом, подготовку дома к появлению новорожденного, траты, связанные с уходом за ребенком в первый год после родов. Получившуюся сумму специалисты сопоставили со средней зарплатой в стране.

Весь список покупок был разделен на 7 категорий. Некоторые позиции были отнесены к расширенному списку, так как они не являются предметами первой необходимости.

Реклама

Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды, по мнению аналитиков, может стоить 585 рублей. В расширенный набор стоимостью 1019 рублей включены вещи, которые могут понадобиться во время беременности: подушка для сна, фетальный допплер, «умные» весы.

Сумка в роддом типа «стандарт» со всем необходимым для мамы и ребенка на время пребывания в роддоме обойдется в 88 рублей, а «премиум» — в 216 рублей. Такие сумки можно сформировать самостоятельно, собрать на заказ или купить готовые.

Оснащение дома к появлению нового члена семьи потребует ощутимых затрат. Кроватка и ее наполнение, пеленальный столик, стул для кормления, качели-шезлонг и многое другое — все это будет стоить от 1621 до 3009 рублей.

Немногим дешевле обойдется транспорт для младенца: коляска 2 в 1 и автокресло могут стоить 1865 рублей. Если у родителей особенные требования к коляске и они хотят добавить к средствам передвижения слинг и эргорюкзак, то стоимость возрастает до 3059 рублей.

Подгузники берут на себя три четверти от стоимости регулярных покупок (средств гигиены). Годовой запас косметики, бытовой химии и подгузников в зависимости от выбора и финансовых возможностей будет стоить 1210 или 1482 рубля.

В течение первых шести месяцев жизни младенца ВОЗ рекомендует придерживаться исключительно грудного вскармливания, введение прикорма начинается с полугода. Расходы на питание за шесть последующих месяцев составляют пятую часть от всей суммы затрат: в 1674 и 2009 рублей обойдется детское питание общедоступного и премиум сегментов.

Покупая одежду младенцу, родителям часто трудно воздержаться от покупки дополнительной «милой кофточки» и «сладких ботиночек». И все же при разумном подходе можно ограничиться суммой 882 рубля, либо поддаться искушению и потратить 1323 рубля за год.

Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребенка, аналитики делают вывод, что траты на базовый набор составляют 7925 рублей, а на расширенный — 12 117 рублей.

Кто может позволить себе ребенка?

Согласно данным Белстата, среднемесячная заработная плата в первом квартале 2020 года составляла 993,64 рубля после вычета налогов. Чтобы окупить базовый набор, потребуется 8 зарплат среднестатистического белоруса.

Для сравнения: в Германии соотношение базового набора к средней оплате труда равно 1,2 заработной платы, в США — одной зарплате, в соседних России и Польше — 4,7 и 2,8 зарплаты соответственно. В Украине ситуация иная — 9 среднемесячных зарплат.

В Беларуси предусмотрено единовременное пособие за рождение первого ребенка. С 1 мая 2020 года размер пособия составляет 2467,8 рубля. Эта сумма покрывает треть от расходов на базовый набор.

Методология

Исследование основывалось на розничных ценах (низкий и средний сегменты) крупных интернет-магазинов, доступных в Беларуси в мае 2020 года. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств.