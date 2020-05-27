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«Я вот тоже боюсь заразиться коронавирусом, а что поделать?» Сотрудницы слуцких кафе рассказали о работе во время пандемии

Виктория Капская
Виктория Капская
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Две случчанки, которые работают в кафе, рассказали «Кур'еру», как изменилась их работа во время пандемии COVID-19. По просьбам девушек публикуем их истории под изменёнными именами и не указываем названия кафе. «Кур`ер» продолжает серию интервью со случчанами, работа которых связана с обслуживанием большого потока людей даже в разгар пандемии коронавируса.

«Есть клиенты, которые смеются над мерами защиты». Работницы слуцких кафе о работе во время коронавируса

Марина: «Посещаемость кафе упала»

Марина работает в кафе, которое находится вдали от центра города. Для безопасности начальство выдало работникам маски, перчатки и антисептик, которым могут воспользоваться и посетители.

«Не все покупатели пользуются антисептиком. Есть люди, которые могут и посмеяться над этими мерами защиты. Говорят, что антисептик не помогает, а коронавирус - это всё ерунда и на самом деле он не страшен», — говорит Марина.

Сейчас посещаемость кафе, где работает Марина, упала. В один день могут прийти один-три человека, в другой — пять-семь, а в третий может вообще никого не быть.

Маску Марина меняет через каждые 1,5−2 часа. Одну пару перчаток, которую им выдают на смену, она обрабатывает на протяжении всего дня, а руки моет около десяти раз.

«В масках, перчатках приходят не все посетители. Многие из них говорят, что если коронавирусом суждено переболеть, то переболеешь в любом случае. И те же самые маски и перчатки не спасут», — говорит Марина.

Случчанка считает, что следует соблюдать правила в общественных местах: носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию и по возможности находиться на самоизоляции.

«Но большинство людей не соблюдают правила. Некоторые даже если и носят маски, то не закрывают нос. И защиты от этого никакой нет», — считает девушка.

Анна: «Если кашляете — закрывайте рот»

Анна работает в уличном кафе, которое имеет веранду. С приходом коронавируса в её работе ничего не изменилось — ни график, ни зарплата.

Только теперь Анна обслуживает клиентов в маске и перчатках. После каждого гостя она обязательно моет руки и обрабатывает перчатки антисептиком. А вот клиенты, по словам случчанки, постоянно приходят без масок. А их в день может быть как и пять, так и больше ста человек.

«Людей ходит много. Говорят: „Не всегда же дома сидеть и тухнуть“. Я вот тоже боюсь заразиться коронавирусом, а что поделать? Дома ведь сидеть всегда невозможно», — говорит Анна.

Девушка просит случчан ради своей и других людей безопасности надевать перчатки и кашлять, закрывая рот.

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ РАССКАЗАТЬ, КАК ВАМ РАБОТАЕТСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ — ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ. ТЕЛ. 8044 540 29 39 (АЛИСА), 8 025 959 29 90 (ВИКТОРИЯ).

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