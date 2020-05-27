Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 28 мая. Обзор

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75 лет работы на благо общества

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 28 мая. Обзор, Слуцк

Вся история Бюро технической инвентаризации начинается с 5 мая 1945 года. В этом году Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» отмечает 75-летие.

Топ-10 фишек «Виталюра» в Слуцке

Мохито-шпинат, суши-мастера... Как в Слуцке открылся «Виталюр» (фото)
Фото: Алесь Достанко
В среду, 20 мая, «Кур'ер» побывал на открытии магазина «Виталюр» в Слуцке и отметил 10 фишек, ради которых стоит приходить в новый магазин. Рассказываем подробнее.

За 14 дней аренды просят $ 200

Как соблюдают требования транзитные дальнобойщики во время пандемии. Рейд Слуцкой ГАИ
Фото: Анастасия Улащик
Белорусские водители-международники по возвращении домой должны соблюдать 14-дневный карантин. Чтобы обезопасить семью, некоторые из них решаются на это время снять квартиру. Как оказалось, в Слуцке сделать это не так просто. Арендодатели не хотят сдавать квартиры таким клиентам, аргументируя тем, что лучше потерять деньги, чем оказаться в группе риска.

Боль матери — потерять ребёнка

Марине вызывали искусственные роды в середине беременности, так как у ребёнка были патологии, несовместимые с жизнью. Екатерина не знала, что почти месяц носила в себе мёртвого ребёнка. А Александра подорвала своё здоровье последствиями неудачного ЭКО. Три случчанки с одной болью — потерей ребёнка во время беременности — рассказали свои истории.

Четыре наивных вопроса о сборе подписей

Несколько сотен людей с паспортами стояли в очереди… Фото про пикет в Слуцке
Фото: Алесь Достанко
Начался сбор подписей за будущих кандидатов в президенты. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата. Где могут «попросить автограф» и можно ли подписаться сразу за нескольких претендентов?

Вясковыя людзі: Пекар з Гоцка

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 28 мая. Обзор, Слуцк
Фота: Уладзімір Амяльчэня
Неяк гасціў у вёсцы Гоцк і пацікавіўся ў гаспадара, ці засталіся яшчэ ў вёсцы людзі, якія памятаюць жыццё пры польскім часе. Гоцк да верасня 1939-га быў пад Польшчай. «Ёсць такі — Пекар», — пачуў адказ.

COVID-19. Почему так важны дни с 5-го по 10-й

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 28 мая. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур`ера» статью The New York Times о том, как развивается заболевание, вызванное коронавирусом, и почему так важно ежедневное отслеживание симптомов.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 28 мая. Обзор, Слуцк

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