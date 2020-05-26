В Слуцке средняя зарплата упала на 23,6 рубля. А как в соседних городах

По данным Белстата, средняя зарплата за апрель по Слуцкому району составила 964,3 рубля, что на 23,6 рубля меньше по сравнению с мартом.

Потеряли в среднем доходе Солигорский и Любанский районы — около 50 рублей. А вот Копыльский и Стародорожский получили прибавку в сумме более 20 рублей каждый. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».