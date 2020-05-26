После наркосделки с солигорчанами в Слуцке задержали сбытчика марихуаны

В Солигорске по подозрению в хранении и сбыте марихуаны задержаны супружеская пара и ещё два человека. Подробности рассказывает «Электронный Солигорск».

Во вторник, 19 мая, в Солигорске сотрудники наркоконтроля задержали четверых местных жителей. Их подозревали в хранении и сбыте наркотического средства марихуана.

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Было установлено, что один из фигурантов (1993 года рождения) купил в Слуцке у местного жителя марихуану, после чего продал её в Солигорске супружеской паре, которая, в свою очередь, сбыла часть наркотика местному жителю (1991 года рождения). В общей сложности милиционеры изъяли около 25 граммов марихуаны.

В отношении всех выше указанных возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1−3 ст. 328 УК РБ. Трое фигурантов арестованы.

Также в Слуцке сотрудники местного наркоконтроля задержали и основного сбытчика наркотиков (1981 года рождения). По его месту жительства милиционеры изъяли более 200 граммов марихуаны, а также семена конопли и оборудование, предназначенное для её выращивания.

В отношении случчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК РБ, он заключён под стражу. Ему грозит от 2 до 15 лет лишения свободы.