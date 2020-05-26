Как переехать в Польшу. Инструкция

Максим Волосевич, председатель Польского института гражданского сотрудничества, рассказал «Кур'еру», что нужно белорусу, чтобы переехать в Польшу.

Шаг 1. Победить страх переезда. Это только кажется невозможным

«В прошлом году на проект „Хороший старт в Польше“ записалась молодая мама из Беларуси, — рассказывает Максим Волосевич. — Девушка переживала, что одна с ребенком она не справится в новой стране и даже не получит визу, чтобы приехать. И вот спустя полгода она уже настолько адаптировалась в Польше, что открывает свой небольшой бизнес — парикмахерский салон».

Шаг 2. Оформить документы

Чтобы жить в Польше, вам понадобится виза категории «D» или «карта побыта» (вид на жительство). Любой из этих документов даёт вам право жить в Польше, путешествовать по странам Шенгена и многократно навещать родных в Беларуси.

Визу выдают на основании вашего приглашения. Например, нужно предоставить заверенное подтверждение от польского работодателя или из польского учебного заведения, куда вы поступили. Один из простых способов получить основания для переезда — записаться на программу «Хороший старт в Польше». Вам выдадут свидетельство о зачислении и договор о волонтариате, на основании которых вы сможете получить визу. Если вы едете учиться или заниматься волонтёрством, вам необходимо предоставить доказательства, что у вас есть деньги на проживание в Польше — активный или пассивный доход. Минимум 701 злотых (примерно 409 рублей) в месяц, если вы один, или 528 злотых (примерно 308 рублей) на человека, если вы с семьёй (информация — на май 2020 года, сумма может измениться). Доказательствами могут быть дорожный чек, справка из банка, где у вас есть счёт, справка о зарплате или о стипендии.

Также нужно купить медицинскую страховку, написать заявление и приложить фотографию.

Ещё вам нужно будет подтвердить, что у вас будет где жить в Польше. Если вы записались на программу «Хороший старт в Польше», первое время вы можете пожить в мини-отеле Travel House во Вроцлаве.

Шаг 3. Начать работать или учиться

Чтобы легально работать в Польше, на первые 6 месяцев понадобится уведомление от работодателя. Затем большинству понадобится разрешение на работу. Если, конечно, у вас нет карты поляка или других льгот.

В Польше вы можете заняться бизнесом. Но, к сожалению, не все формы предпринимательской деятельности доступны для иностранцев.

Шаг 4. Адаптироваться и выучить язык

Когда вы переедете в Польшу, вам нужно будет начать учить язык. Кроме того, нужно будет изучить нормы поведения, обычаи и правовые нормы, принятые в Польше.

Вам нужно будет:

изучить основы польского права, специфику образовательной системы, здравоохранения,

научиться составлять резюме и искать работу, искать жильё и составлять договор аренды, заполнять документы и вести деловую переписку с чиновниками,

изучить польскую историю, культуру и традиции.

Участников программы «Хороший старт в Польше» обучают всему этому на занятиях. Им предоставляют персонального ментора.

Справка «Кур'ера»

» — это обучающий проект. Он ориентирован на взрослых самодостаточных людей, которые хотят обосноваться в Польше, работать там, учиться или открыть свой бизнес. Участники проекта получают визу или «карту побыта». Они находятся в Польше, могут работать или учиться в ВУЗах без отрыва от обучения в проекте. Им помогают изучить право, культуру и язык Польши, адаптироваться в стране. Организаторами программы «Хороший старт в Польше» являются Польский Институт Гражданского Сотрудничества и Фонд «Торуньская Гражданская Инициатива».

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