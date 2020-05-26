На улицы и во дворы Слуцка змеи выползают из подвалов. Рассказ про ужей в городе: как они живут и как себя вести, если встретились с ними

На прошедших выходных случчанка нашла на улице ужа и не побоялась взять его в руки.

«Смотрите, какого малыша я встретила на улицах родного города», — написала она в подписи к фотографии.

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Ужи тоже могут укусить

Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, рассказала «Кур'еру», как себя вести при встрече с ужом и как влияет холодная погода на змей.

Сейчас такое время, когда ужи выходят из зимовки, поэтому можно встретить их и в городе. В конце апреля в Новодворцах сотрудники центра наблюдали паломничество этих неядовитых змей — от маленьких до крупных.

«При встрече надо понимать, что это не гадюка. Но уж тоже может укусить — у него есть зубы. Они не ядовитые, но на них могут быть бактерии, — говорит Тамара Коледа. — Пару лет назад была свидетелем, как в автобусе ребёнок вёз ужа и как-то неаккуратно нажал на него. На пальце выступила кровь. Брать в руки никто не запрещает, но из природы лучше ничего не изымать. В настоящее время это запрещено законом».

Слуцк — это город ужей

Тамара Коледа говорит, что в Слуцке достаточно мест, где обитает уж обыкновенный. Через город протекает река, много луговых территорий, где змеи охотятся. Поэтому ничего удивительного нет, когда люди видят ужей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Такой Слуцк (@takoislutsk) 23 Май 2020 в 11:24 PDT

В прошлом году жители часто звонили в эколого-биологический центр, что видели змей в районе 11-го городка, потому что там река, много кустарников. Это всё места кормления ужей. А пару лет назад тоже в 11-м городке сантехники ремонтировали что-то в подвале и нашли ужей, которые заползли туда на зимовку. Люди принесли их в центр.

«Если рядом привычная территория обитания — река, кусты, то ужи могут заползать в подвалы. Там тепло и не надо глубоко зарываться. Несколько десятков змей могут скопиться в одном месте. Они впадают в анабиоз. Когда много особей, выделяется какое-то тепло и тем самым есть большая вероятность, что они перезимуют в комфортных условиях», — говорит Тамара Коледа.

Что делать, если увидели ужа на проезжей части

Как холодный май влияет на змей

Если уж заполз на асфальт в центр города и есть угроза, что машина его переедет, то надо его аккуратно забрать и отнести в комфортное для ужа место, например, на лужайку, или выпустить возле реки.

Тамара Коледа говорит, что сейчас идут дожди. Если не будет солнечной погоды, то случчане будут чаще видеть ужей. В такой период они выбираются на солнце, чтобы погреться. Летом тоже можно рассчитывать на встречу с этим пресмыкающимся.

Что делать, если встретили гадюку

Что делать, если укусила ядовитая змея

Вот с гадюкой надо вести себя очень осторожно. «Если наблюдаете в городе, то лучше сообщить в какую-то службу (позвонить по телефону 101 — Прим.ред.), потому что не все люди будут такими осторожными, — говорит Тамара Коледа. — Гадюку лучше убрать с городской территории — отвезти в лес, потому что на несвойственной ей территории змея может вести себя неадекватно. Укусы гадюк бывают и в городе».

• вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;

• при отсутствии дыхания и сердцебиения (пульса) приступить к сердечно-лёгочной реанимации;

• при отсутствии сознания пострадавшему следует придать стабильное положение на боку;

• в первые 10−15 минут после укуса выдавить яд из ранки. Высасывать яд не рекомендуется.

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