На улицы и во дворы Слуцка змеи выползают из подвалов. Рассказ про ужей в городе: как они живут и как себя вести, если встретились с ними

На прошедших выходных случчанка нашла на улице ужа и не побоялась взять его в руки.
«Смотрите, какого малыша я встретила на улицах родного города», — написала она в подписи к фотографии.
Ужи тоже могут укусить
Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, рассказала «Кур'еру», как себя вести при встрече с ужом и как влияет холодная погода на змей.
Сейчас такое время, когда ужи выходят из зимовки, поэтому можно встретить их и в городе. В конце апреля в Новодворцах сотрудники центра наблюдали паломничество этих неядовитых змей — от маленьких до крупных.
«При встрече надо понимать, что это не гадюка. Но уж тоже может укусить — у него есть зубы. Они не ядовитые, но на них могут быть бактерии, — говорит Тамара Коледа. — Пару лет назад была свидетелем, как в автобусе ребёнок вёз ужа и как-то неаккуратно нажал на него. На пальце выступила кровь. Брать в руки никто не запрещает, но из природы лучше ничего не изымать. В настоящее время это запрещено законом».
Слуцк — это город ужей
Тамара Коледа говорит, что в Слуцке достаточно мест, где обитает уж обыкновенный. Через город протекает река, много луговых территорий, где змеи охотятся. Поэтому ничего удивительного нет, когда люди видят ужей.
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В прошлом году жители часто звонили в эколого-биологический центр, что видели змей в районе 11-го городка, потому что там река, много кустарников. Это всё места кормления ужей. А пару лет назад тоже в 11-м городке сантехники ремонтировали что-то в подвале и нашли ужей, которые заползли туда на зимовку. Люди принесли их в центр.
«Если рядом привычная территория обитания — река, кусты, то ужи могут заползать в подвалы. Там тепло и не надо глубоко зарываться. Несколько десятков змей могут скопиться в одном месте. Они впадают в анабиоз. Когда много особей, выделяется какое-то тепло и тем самым есть большая вероятность, что они перезимуют в комфортных условиях», — говорит Тамара Коледа.
Что делать, если увидели ужа на проезжей частиЕсли уж заполз на асфальт в центр города и есть угроза, что машина его переедет, то надо его аккуратно забрать и отнести в комфортное для ужа место, например, на лужайку, или выпустить возле реки.
Как холодный май влияет на змей
Тамара Коледа говорит, что сейчас идут дожди. Если не будет солнечной погоды, то случчане будут чаще видеть ужей. В такой период они выбираются на солнце, чтобы погреться. Летом тоже можно рассчитывать на встречу с этим пресмыкающимся.
Что делать, если встретили гадюкуВот с гадюкой надо вести себя очень осторожно. «Если наблюдаете в городе, то лучше сообщить в какую-то службу (позвонить по телефону 101 — Прим.ред.), потому что не все люди будут такими осторожными, — говорит Тамара Коледа. — Гадюку лучше убрать с городской территории — отвезти в лес, потому что на несвойственной ей территории змея может вести себя неадекватно. Укусы гадюк бывают и в городе».
Что делать, если укусила ядовитая змея
• вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;
• при отсутствии дыхания и сердцебиения (пульса) приступить к сердечно-лёгочной реанимации;
• при отсутствии сознания пострадавшему следует придать стабильное положение на боку;
• в первые 10−15 минут после укуса выдавить яд из ранки. Высасывать яд не рекомендуется.
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