Слуцкий сыродельный комбинат — молочный холдинг, объединяющий пять производственных площадок: в Слуцке, Солигорске, Старых Дорогах, Клецке, Копыле. А в скором времени в состав ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» войдёт ещё одно предприятие Минской области — ОАО «Здравушка-милк» (Борисов).

Слуцкая «молочка» под брендом «Здравушка»

В связи с таким укрупнением предприятия и объединением производственных площадок возникла необходимость оптимизировать портфель торговых марок.

ОАО «Здравушка-милк» является одним из старейших и известных производителей натуральных молочных продуктов в Республике Беларусь. Поэтому принято решение весь ассортимент молочной продукции, производимый Слуцким сыродельным комбинатом (под торговой маркой Complimilk), а также его Солигорским филиалом, выпускать под торговой маркой «Здравушка». К слову, слуцкие молоко, кефир, сметана, творог, плавленые сыры и другая цельномолочная продукция в новой упаковке под торговой маркой «Здравушка» уже появились на полках торговых объектов.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, что ассортимент и высокое качество производимой продукции не изменились, поменялся лишь внешний вид упаковки!

Также Слуцкий сыродельный комбинат выводит на рынок новую торговую марку «Ясь Белоус». На полках розничных сетей уже появились сливочное масло, сыр фасованный, творог в новой упаковке под новой торговой маркой.

Белоус — это не только лихое прозвище, это целое сообщество ценителей и любителей слуцкого сыра, своеобразный старинный тайный орден со своим узнаваемым символом — усами как у знаменитого сыровара Яся Белоуса. Настоящий сыр от мастера-эксперта!

Мужской образ мастера-сыродела неслучаен для Слуцка. Ведь именно мужчины ткали знаменитые пояса. Слуцкий пояс и сырные традиции сыроварения отражают две стороны национальной гордости, абсолютно равнозначные. Элементы орнамента пояса представлены и в дизайне упаковки нового бренда. В скором времени историю Яся Белоуса можно будет увидеть на одном из национальных телеканалов.

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» УНП 600 119 098